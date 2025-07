Scambio monumentale, la Juve anticipa tutti: che colpo

La Juventus pronta ad anticipare tutti per portare a Torino il gioiellino della Serie A: i bianconeri preparano uno scambio monumentale

Si infiamma il mercato in Serie A dove tutte le big stanno cercando di rinforzarsi per dare battaglia al Napoli che ha già piazzato tre grossi colpi regalando a Conte un top player di classe mondiale come De Bruyne e due giocatori di qualità come Lang e Beukema.

Non vuole essere da meno la Juventus che, dopo aver piazzato il colpo Jonathan David a parametro zero, sta lavorando intensamente in questi giorni per portare a Torino anche Jadon Sancho. Con l’esterno d’attacco inglese già è stato trovato l’accordo ed il giocatore ha dato priorità al trasferimento in bianconero, mentre manca ancora l’accordo con il Manchester United con il quale i contatti sono continui.

La Juventus ha intenzione di rivoluzionare in maniera importante il proprio reparto offensivo, ma anche nelle altre zone del campo interverrà per essere ancora più forte. Se a centrocampo i bianconeri stanno sondando diverse piste, in difesa c’è invece un obiettivo ben preciso, vale a dire Giovanni Leoni, talento del Parma che piace moltissimo anche ad Inter e Milan.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la Juventus non ha mai abbandonato la pista Leoni in maniera definitiva e sarebbe decisa a tornare alla carica nei prossimi giorni per anticipare la concorrenza. Per battere le due squadre di Milano, la Vecchia Signora starebbe pensando di offrire al Parma ben tre contropartite oltre ad un sostanzioso conguaglio economico.

Juventus, assalto a Leoni: bianconeri pronti a offrire tre giocatori al Parma

Non solo Milan ed Inter, c’è anche la Juventus sulle tracce di Giovanni Leoni. Il difensore del Parma, autore di una stagione di altissimo profilo lo scorso anno, piace e molto ai bianconeri che hanno continuato a lavorare sotto traccia per lui. Adesso, la Vecchia Signora è pronta a lanciare il suo assalto e secondo Calciomercato.it ben tre giocatori potrebbero rientrare nell’affare per convincere il club crociato, nonostante quest’ultimo voglia tenere il difensore almeno per un’altra stagione

Per strappare Leoni alla concorrenza, la Juventus sta pensando di mettere sul piatto i cartellini di Miretti, Rouhi ed Adzic che sono giocatori che al Parma interessano non poco. In questo modo, i bianconeri andrebbero ad abbassare la valutazione cash del giocatore, visto che il club gialloblu chiede tra i 30 ed i 35 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello.

Lo stesso Leoni non ha fretta di lasciare Parma e non farà alcuna pressione sulla società per andare via che potrà dunque prendere la decisione che ritiene più opportuna in merito al suo futuro.