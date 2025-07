Zirkzee e Beto stanno tornando: doppio acquisto in Serie A

Grandi manovre in Serie A per due ritorni importanti. Arrivano conferme sull’interesse del club, che è alla spasmodica ricerca di un nuovo bomber per la prossima stagione.

E’ l’estate dei grandi ritorni. Ed è per questo motivo che, nelle ultime ore, ci sono stati dei nuovi sondaggi per Beto dell’Everton e Zirkzee del Manchester United. I due giovani attaccanti, che hanno fatto bene in Serie A, sono reduci da due annate negative con le maglie di Everton e Manchester United.

L’esperienza in Premier League non è andata secondo le aspettative con la crescita dei due giocatori che si è fermata. Ecco perché c’è la possibilità di riportare in Serie A entrambi, in un campionato come quello italiano che può valorizzare le qualità dei due calciatori.

Prosegue il casting per l’attacco da parte della società che sta sondando il terreno per quanto riguarda l’arrivo di due vecchie conoscenze del campionato italiano, che hanno fatto la differenza in Serie A.

Entrambi ceduti all’estero, in Premier League Beto e Zirkzee non hanno reso secondo le aspettative. Per loro, dunque, è previsto un nuovo arrivo Italia: ecco dove.

Calciomercato: 2 vecchi ritorni in Serie A

Valutazioni in corso da parte della società che è alla ricerca di un nuovo bomber per la prossima stagione.

Il club, che ha gà messo a segno la cessione di Retegui in Arabia Saudita e sta per concludere quella di Lookman all’Inter, ha i fondi a disposizione per potersi muovere.

Nei nomi emersi, come riportato da TuttoAtalanta, ci sono anche i profili di Zirkzee e Beto oltre a Giacomo Raspadori che resta una valida alternativa per l’attacco della Dea.

Zirkzee o Beto per l’attacco dell’Atalanta?

Le prossime settimane saranno decisive per l’Atalanta che è a lavoro per riportare in Serie A alcuni giocatori, come Zirkzee e Beto. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, la società nerazzurra ha già mosso dei passi importanti per il ritorno dei due giocatori, che hanno fatto bene in passato in Italia con le maglia di Bologna e Udinese.

Più facile la pista che porta al portoghese, con l’Everton pronto a cederlo anche in prestito. Complessa, invece, l’ipotesi Zirzkee che guadagna tanti soldi allo United. C’è poi la pista che porta a Raspadori del Napoli, un altro giocatore attenzione dal ds D’Amico che prossimamente dovrà regalare a Juric dei nuovi rinforzi nel reparto offensivo.