40 milioni dalla Premier e addio Napoli: Conte mastica amaro, che botta

Il club azzurro registra una battuta d’arresto in un mercato fin qui scoppiettante: il blitz degli inglesi rovina i piani del tecnico

Quando, dopo il duplice incontro tenutosi tra il patron Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte nei giorni successivi all’incredibile Scudetto del Napoli, le parti sono convenute sulla reciproca volontà di continuare assieme per un domani ricco di successi, le rivali hanno tremato.

Se il tecnico salentino, al suo primo anno all’ombra del Vesuvio, è stato capace di vincere il campionato pur avendo perso la stella Kvaratskhelia a metà stagione – hanno detto parecchi addetti ai lavori – chissà cosa sarà in grado di fare con la rinnovata consapevolezza che il gruppo ha della sua forza. E soprattutto dopo il faraonico mercato promesso dal presidente a Conte, conditio sine qua non ufficiosa per proseguire il matrimonio.

Detto fatto, i Campioni d’Italia si sono letteralmente scatenati in sede di campagna acquisti. Dal colpaccio Kevin de Bruyne a Noa Lang passando per Lorenzo Lucca (ma anche sul mantenimento degli altri importanti profili che hanno portato al meritato titolo nazionale), il Napoli sta costruendo una super squadra. Una rosa in grado di competere fino alla fine in tutte le competizioni.

L’ultimo tassello, per lo meno relativamente al fronte offensivo, avrebbe dovuto essere – nei desiderata del tecnico – quel Dan Ndoye che il club partenopeo sta corteggiando da diverse settimane.

Forte di un’ottima proposta avanzata all’entourage del calciatore (3 milioni a stagione per 5 anni) il club azzurro guardava con fiducia all’accordo economico col Bologna, proprietario del cartellino dello svizzero. Proprio in questo momento è però subentrato un problema di non poco conto.

Ndoye-Napoli, irrompe il Forest: Conte beffato

Sul talentuoso esterno elvetico – già nel mirino dell’Inter lo scorso inverno – sarebbe infatti piombato minaccioso il Nottingham Forest. Come riportato da ‘Sport Mediaset’, l’ambizioso e glorioso club britannico avrebbe avanzato una prima offerta ufficiale al Bologna, che ovviamente vorrebbe monetizzare il più possibile dall’addio della sua stella.

Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe già stata avviata una vera e propria trattativa tra i britannici e gli emiliani per addivenire ad un accordo soddisfacente per ambo le parti. E anche per lo stesso calciatore, che dal canto suo avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Premier per misurarsi con un campionato che, a detta di tutti, è il più competitivo del Vecchio Continente.

Conte e il Napoli, pur avendo già virato su altri obiettivi per le corsie esterne del fronte offensivo (hanno ripreso quota le piste Garnacho e Chiesa) rischiano di incassare una beffa davvero inaspettata.