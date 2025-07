Ahi Juve, prendono Thuram: il nome del nuovo club

Il destino del nazionale francese potrebbe portarlo presto lontano dalla Juventus: offerta folle, tifosi con il fiato sospeso

Un mercato in continua evoluzione quello che riguarda la Juventus di Igor Tudor. Il tecnico croato, alla ricerca del giusto equilibrio, attende novità soprattutto per quel che riguarda le prossime entrate.

I bianconeri, in uscita, sono in procinto di salutare Timothy Weah, per il quale i discorsi con l’Olympique Marsiglia sono a buon punto. Ancora da chiarire il destino di Vlahovic, che piace molto al Milan di Allegri mentre Douglas Luiz potrebbe molto presto fare ritorno in Premier League. Nelle scorse ore ‘Calciomercato.it’ è tornato a parlare di mercato ed in particolar modo proprio di Juventus.

Il club bianconero, in un’estate che promette di essere lunga e bollentissima, rischia di perdere più di una pedina fondamentale. Almeno, in teoria. Oltre a Kenan Yildiz che ha smosso l’interesse di top club come Bayern Monaco (la sua ex squadra), Barcellona e Liverpool, c’è Khephren Thuram a spaventare la Vecchia Signora.

Addio Thuram: super offerta in arrivo

Il 24enne francese è arrivato l’estate scorsa, dal Nizza, per 20 milioni di euro. E dopo una comprensibile difficoltà iniziale ad adattarsi al calcio italiano, ha preso per mano la Juventus diventando il vero padrone del centrocampo di Thiago Motta prima e Igor Tudor poi.

Oggi è un leader, sia dal punto di vista del carisma ma anche e soprattutto tecnico. Ecco perché su di lui c’è una società in particolare che parrebbe intenzionata a fare follie nelle prossime settimane, mettendo a dura prova le resistenze bianconere. Si tratta del PSG che, registrati numeri e prestazioni da urlo del figlio d’arte, vorrebbe regalarlo a Luis Enrique per confezionare un centrocampo da urlo insieme a Fabian Ruiz e Joao Neves. Un’eventualità difficile, complicata, ai limiti del possibile in questo momento.

Perché nonostante la tentazione di tornare in Francia nella squadra più ricca, importante e vincente che ci sia, Khephren si trova benissimo a Torino. Senza contare, poi, come la Juve non sembra avere la minima intenzione di ascoltare offerte per lui. Servirà tempo ma come per Yildiz la dirigenza torinese è fermamente convinta di poter strappare un rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2029, ‘arricchendolo’ con un meritato ritocco dell’ingaggio.

Il PSG rimane insomma alla finestra ma la Juve vuole tener duro: perché il centrocampista classe 2001 è considerato il futuro della mediana bianconera. Sono state 51 le presenze di Thuram con la Juventus, tra campionato e coppe, nella passata stagione, la sua prima in maglia bianconera. 5 reti e 8 assist vincenti, protagonista assoluto anche nel recente Mondiale per Club dove la squadra di Tudor è stata eliminata dal Real Madrid agli Ottavi di finale.