Chiesa di nuovo in Serie A: nuova pista e firma

Nel futuro di Federico Chiesa arriva una svolta significativa. E’ pronto a dire addio alla Serie A ed emerge nel suo futuro una nuova pista. Si tratta di una occasione da cogliere al volo nella sua carriera, andiamo a vedere le ultime notizie.

Siamo al cospetto di un calciatore che ha un potenziale enorme e di grande classe, con la capacità di strappare e di fare la differenza anche nell’uno contro uno. Inoltre, avendo una grande propensione al sacrificio, può ricoprire più ruoli, avendo dimostrato di saper fare la differenza sia a sinistra che a destra. Negli ultimi due anni, però, ha dovuto fare i conti con problemi di primo piano, a partire dagli infortuni fino ad arrivare allo scarso minutaggio avuto con la Juventus prima e con il Liverpool poi.

Adesso, in maniera anche inattesa, è stato messo di fatto fuori dai piani dei Reds che, di fatto, lo hanno messo sul mercato. Negli ultimi mesi è stato accostato a diversi club nostrani, a partire dal Milan e dal Napoli. Nessuno di questi due club, però, ha affondato il colpo, dal momento che probabilmente si sta attendendo la fine del mercato per provare a prenderlo a condizioni vantaggiose. Un’altra società di Serie A, però, fa sul serio per lui ed è pronta a partire all’assalto per Federico Chiesa. Con l’obiettivo di bruciare la concorrenza. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Chiesa torna in Serie A: nuova pista nel suo futuro

La Serie A è un campionato che negli ultimi anni si sta specializzando, per così dire, nel rilanciare dei calciatori in difficoltà. Ed in tal senso adesso emerge una nuova pista nel futuro di Federico Chiesa. Oltre al Milan ed al Napoli, stanno pensando al numero 14 del Liverpool anche i dirigenti dell’Atalanta, che potrebbero fare di lui l’erede di Ademola Lookman, che si sta avvicinando ogni giorno che passa sempre di più all’Inter, che vuole fare di lui il rinforzo finale per il reparto avanzato.

Si tratterebbe di una pista sicuramente suggestiva per lui, che potrebbe ritrovare l’entusiasmo che ha un po’ smarrito. Sicuramente per il suo fisico, dal momento che gli orobici da sempre hanno dimostrato una enorme attenzione alla tenuta fisica ed atletica dei propri calciatori. Ma anche per la sua carriera in generale, dal momento che Federico Chiesa all’Atalanta potrebbe tornare a giocare con continuità dopo due anni, tra Juventus e Liverpool, passati tra panchina ed infermeria.Si attendono sviluppi nelle prossime ore.