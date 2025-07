Contatti in corso, che ritorno in Serie A: lo prende il Bologna

Il Bologna è senza freni sul mercato: contatti in corso per riportare in Serie A una vecchia conoscenza del campionato italiano

La vittoria della Coppa Italia che gli ha permesso di ottenere la qualificazione all’Europa League non è un traguardo, ma un punto di partenza per il Bologna che vuole continuare a crescere e a sognare assieme ai suoi tifosi.

Il club felsineo ha intenzione di regalarsi un’altra annata ricca di soddisfazioni con Vincenzo Italiano in panchina e dopo Beukema non ha intenzione di cedere gli altri pezzi grossi della rosa come Ndoye, nonostante l’interesse di Napoli e Nottingham. Come rivelato dal ds rossoblu Sartori, il Bologna è una società sana che non ha bisogno di vendere i suoi pezzi più pregiati e punta, anzi, ad aumentare ancor di più se possibile la qualità della rosa.

In questo senso, il colpo Federico Bernardeschi è una conferma di quanto appena detto. L’ex Fiorentina e Juventus, reduce dall’esperienza americana al Toronto, ha deciso di sposare il progetto del club rossoblu che ha intenzione di mettere a segno ulteriori colpi nei prossimi giorni. In uscita, invece, potrebbe presto dire addio Erlic che dovrebbe divenire un nuovo giocatore dello Slovan Bratislava ed il Bologna sta già lavorando al sostituto.

Tra i candidati a sostituire il difensore sloveno della rosa c’è anche una vecchia conoscenza della Serie A, vale a dire Lorenzo Pirola, attualmente in forza all’Olympiacos.

Bologna, non solo Bernardeschi: rossoblu pronti a riportare in A anche Pirola

Con Martin Erlic destinato a partire direzione Slovan Bratislava, il Bologna si è subito adoperato per trovare il sostituto e tra le diverse piste seguite c’è anche quella che porta a Lorenzo Pirola. Il difensore, che in Italia ha giocato con le maglie di Salernitana, Monza ed Inter, è reduce da un’ottima stagione all’Olympiacos dove ha collezionato 33 presenze e vinto da protagonista il campionato greco.

I campioni di Grecia, che lo hanno acquistato per 3 milioni di euro la scorsa estate, non sono intenzionati però a fare sconti al club rossoblu e servirà un’offerta tra i 7 ed i 9 milioni di euro per convincerli. Il Bologna ha già avviato i primi contatti con l’Olympiacos per valutare la fattibilità dell’operazione ma, allo stesso tempo, sta sondando anche altri profili per non farsi cogliere impreparato qualora la trattativa non andasse a buon fine.

Oltre a Pirola, il Bologna sta seguendo con interesse Sikou Niakaté, difensore centrale originario del Mali di proprietà del Braga e Mohammed Salisu, centrale difensivo ghanese che milita nel Monaco. Prima di prendere una decisione definitiva, tuttavia, bisognerà aspettare l’ufficialità della cessione di Erlic che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni