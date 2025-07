Milan, nome nuovo per Allegri: i rossoneri lo riportano in Serie A

Il Milan per accontentare Massimiliano Allegri sta lavorando ad un nome nuovo da consegnare nelle mani del tecnico. Si tratta di una idea che può diventare molto calda e la dirigenza rossonera lavora per riportare in Serie A questo calciatore.

I rossoneri si stanno attivando, archiviata la pratica delle cessioni di Theo Hernandez e di Reijnders, per iniziare a regalare a Massimiliano Allegri gli innesti di cui la sua squadra ha un disperato bisogno. Serve, infatti, come si suole dire, alzare l’asticella, soprattutto visto che la concorrenza da questo punto di vista fa paura e l’obiettivo da raggiungere, vale a dire il ritorno in Champions League, è a dir poco difficile da centrare. In tal senso, servono tanti innesti da questo punto di vista e non c’è tempo da perdere per Igli Tare.

I profili da inserire nella maniera più urgente possibile sono sicuramente il centrocampista per completare il quadro dopo Ricci e Modric, ed i due terzini. Uno a destra ed uno a sinistra. In tal senso, adesso sono da registrare degli importanti aggiornamenti da questo punto di vista. Il Milan sta lavorando ad un nuovo innesto da consegnare in Serie A ed a quanto pare la dirigenza rossonera si sta impegnando per riportare in Serie A l’ivoriano. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Il Milan riporta l’ivoriano in Serie A? Le ultime notizie a riguardo

Come è noto, per il ruolo di terzino destro il principale obiettivo è Marc Pubill, attualmente di proprietà dell’Almeria, ma la strada è in salita dal momento che c’è la concorrenza del Wolverhampton ed inoltre vanno fatte delle valutazioni anche sulle sue condizioni fisiche. In tal senso, stando a quanto raccontato da TuttoSport, il Milan sta facendo i conti con un ritorno di fiamma che riguarda una vecchia conoscenza del calcio italiano. Stiamo parlando di Wilfried Singo, ex Torino ed attualmente in forza al Monaco.

Si tratta di un terzino destro di grande spinta e di enorme fisicità, che fa grandissime cose in fase di spinta ma che deve migliorare da questo punto di vista in maniera del tutto inevitabile quando c’è da contenere. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, con il Milan che rappresenterebbe probabilmente una destinazione gradita per il calciatore. Il Monaco fa una valutazione di circa 25 milioni di euro del calciatore in questione. E’ un classe 2000 e per questo motivo si tratta di un calciatore nella piena maturazione e che è pronto per il definitivo salto di qualità.