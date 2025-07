Milan, strada in salita per Vlahovic: nuovo bomber dallo Stoccarda

Il Milan sta lavorando su un innesto interessante ed importante in attacco ma per Vlahovic la strada è in salita. Il nuovo bomber può arrivare direttamente dallo Stoccarda ed ha tutto per fare bene sotto la guida di Dusan Vlahovic.

Come è noto, i rossoneri sono alla ricerca di un bomber che si possa alternare con Santiago Gimenez e che possa reggere sulle sue spalle il peso dell’attacco di una grande calcio internazionale. In tal senso, però, la strada da questo punto di vista è in salita e si sapeva, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che senza UEFA Champions League è del tutto inevitabile che le risorse siano limitate. La priorità indicata da Massimiliano Allegri risponde, ovviamente, al nome di Dusan Vlahovic, ma si tratta di una trattativa piena di insidie e di ostacoli.

Il primo ostacolo è rappresentato dal suo ingaggio da 12 milioni di euro che andrà a guadagnare in questo ultimo anno alla Juventus a cui, legittimamente, non intende rinunciare. In tal senso, anche ammesso che possa arrivare la rescissione, servirà convincerlo ad abbassare le sue richieste a 6 milioni al massimo. In tal senso, serve valutare delle alternative ed in tal senso il Milan pare stia valutando anche un altro profilo per l’attacco. Si tratta di un nome nuovo, che ha un valore di mercato che può essere alle portata e che ha la giusta esperienza per reggere San Siro.

Milan, nuovo bomber dallo Stoccarda: attaccante da 20 gol per Allegri

Il budget che ha stanziato il Milan per il proprio attacco non è illimitato, per usare un eufemismo. A quanto si legge su SpazioMilan, nelle intenzioni del club c’è quella di non spendere più di 25 milioni per regalare a Massimiliano Allegri una nuova ariete in attacco. Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, il Milan ha aggiunto alla sua lista per gli acquisti Ermedin Demirovic, bomber bosniaco dai colpi sensazionali e che ha un potenziale davvero notevole. Anche per la sua capacità di legare i reparti.

Classe 1998, si tratta di un calciatore che ha esperienza e che nell’ultima stagione alla guida dell’attacco dello Stoccarda ha messo a segno 15 gol in 34 partite. Il suo contratto con i tedeschi scadrà nel 2028 e c’è grande curiosità di vedere come si svilupperà la trattativa, dal momento che è alla portata del Milan. Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro a cui i rossoneri possono arrivare senza troppi affanni. Non avrà i numeri degli altri bomber accostati fin qui, ma Demirovic è un giocatore in ascesa e che sta avendo una crescita esponenziale.