Rimpianto Juve: Giuntoli l’aveva in pugno, adesso firma per il Milan

Era tutto fatto, c’era l’accordo con l’entourage del ragazzo che ha sempre spinto per portare il giocatore in Serie A. Poi l’addio di Giuntoli e l’inserimento del Milan hanno stravolto il destino del giocatore: ecco tutti i dettagli.

Solo tempo dirà se quello della Juventus sarà un rimpianto oppure no. Ormai la scelta è stata fatta e non si torna più indietro.

Il Milan nelle prossime ore ufficializzerà il nuovo acquisto, molto apprezato da Cristiano Giuntoli che l’aveva messo nella lista della spesa della Juventus prima del suo addio a giugno.

I bianconeri, che successivamente hanno seguito altri giocatori che erano stati cercati dall’ex ds, alla fine hanno scelto di scartare questa opzione con il Milan di Tare che si è inserito per chiudere l’operazione.

In corso d’opera sono cambiate le strategie di mercato della Juventus che ha deciso di chiudere in anticipo l’esperienza di Cristiano Giuntoli. L’ex ds, però, secondo quanto riportato da Tuttosport, aveva già definito alcune operazioni di calciomercato.

A centrocampo, per esempio, aveva l’accordo di massima con l’entourage del talento che adesso sta per firmare con il Milan. Poteva essere un buon rinforzo per la mediana bianconera, che adesso segue Hjulmand dello Sporting.

La storia è finita in modo diverso con il giocatore che, comunque, è pronto a vivere una nuova avventura in Italia con la maglia dei rossoneri, che sono pronti a chiudere l’acquisto del calciatore che ha già un accordo con Tare.

Il Milan prende l’ex obiettivo della Juventus: ecco le ultime

Alla ricerca di un nuovo centrocampista, i rossoneri hanno deciso di fare all in sul giovane talento che aveva fatto impazzire anche Cristiano Giuntoli.

L’ex ds l’aveva prenotato per la Juventus ma l’affare è saltato dopo il suo addio dai bianconeri. Ad approfittare di tutto questo è stato Tare che si è inserito nell’operazione ed ha strappato l’idea di Giuntoli per il nuovo Milan di Allegri.

Jashari sempre più vicino al Milan

Il talento in questione è Jashari che si avvicina a passo spedito verso il Milan. Il Brugge alla fine, secondo le ultime notizie di mercato, accontenterà il ragazzo che vuole solo i rossoneri dopo l’accordo raggiunto dal suo entourage con Tare.

Si continua a trattare con la società belga che chiede 40 milioni di euro per il giovane centrocampista, che ha un grande potenziale e che in Serie A può esplodere definitivamente. Per il momento l’accordo non è stato ancora trovato fra i due club che, comunque, continueranno a trattare perché la volontà di Tare ed Allegri è quella di portare al Milan Jashari che è il preferito per il centrocampo rossonero.