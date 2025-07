Scambio con Barella: offerta del Real, chi arriva all’Inter

Valutazioni in corso da parte dell’Inter che può mettere a segno un colpo dal Real Madrid, interessato a Barella. I Blancos, infatti, sono pronti a chiudere uno scambio con i nerazzurri: ecco quale.

Sta entrando nel vivo la sessione estiva di calciomercato con le società a lavoro per rinforzare le rispettive rose.

L’Inter è a lavoro per migliorare la squadra ma deve sempre fare i conti con il bilancio. Ed è per questo motivo che non è da escludere una grande cessione, che può aprire le porte all’arrivo di nuovi calciatori.

Dopo Dumfries e Calhanoglu anche su Barella arrivano delle strane voci, di un addio improvviso e il trasferimento al Real Madrid.

Secondo le ultime notizie di mercato riportate dal quotidiano sportivo spagnolo As, il centrocampista è nella short list dei Blancos che sono a lavoro per rinforzare la mediana con l’arrivo di un nuovo centrocampista.

Barella è nella lista della spesa del Real Madrid con l’Inter che resta in attesa di una proposta concreta da parte del club di Florentino Perez che sta pensando di chiudere uno scambio con i nerazzurri.

Scambio Inter e Real Madrid: Barella coinvolto

Il centrocampista è uno dei preferiti degli spagnoli che sono a lavoro per chiudere un altro colpo in mezzo al campo.

L’addio di Modric, infatti, ha aperto un vuoto all’interno della rosa madrilena che è alla ricerca di un profilo giovane e di qualità capace di poter fare la differenza a centrocampo.

Barella piace molto alla dirigenza del Real Madrid che potrebbe mettere sul piatto una contropartita gradita all’Inter, fino a questo momento restia sulla volontà di cedere il sardo.

Rodrygo nell’affare Barella con il Real Madrid?

L’Inter dovrà riflettere riguardo questa ipotesi di mercato, che prevede l’arrivo in nerazzurro del giovane centrocampista brasiliano Rodrygo che è stato messo da parte da Xabi Alonso.

Il sostituto di Barella l’Inter ce l’ha già in casa ed è Frattesi, che potrebbe trovare maggiore spazio nell’undici titolare di Chivu. Inoltre, Rodrygo permetterebbe al club di cambiare veste con l’arrivo di un giocatore versatile capace di coprire varie zone di campo e che con Ancelotti è stato un punto fermo del Real.

Xabi Alonso, invece, fino a questo momento non è convinto dell’impiego del brasiliano che è stato messo sul mercato che può fare a caso proprio dell’Inter.