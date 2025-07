Sorpasso Roma, colpo dal Brasile: è uno dei migliori del Mondiale

Dopo le parole di Gasperini che chiedeva uno sforzo maggiore da parte della società sul calciomercato che si è accesa la Roma e ora è pronta a chiudere altri nuovi acquisti.

Ci sono delle novità importantissime che riguardano le scelte di mercato perché adesso c’è la Roma che vuole essere protagonista in questa sessione estiva per provare a dare fiducia al nuovo progetto con Gasperini alla guida.

La volontà del club giallorosso è quella di accontentare il proprio allenatore e per questo motivo che adesso ci sono conferme proprio in merito a questa decisione che può sbloccare tutto da un momento all’altro riguardo i nuovi acquisti della Roma.

Vuole essere protagonista la Roma e può farlo grazie al mercato, perché arrivano delle conferme importantissime in merito a quelli che sembrano essere altri nuovi acquisti che vuole andare a fare la società che in questo momento ha intenzione di andare a chiudere dei nuovi colpi.

Calciomercato Roma: arriva un colpo dal Brasile

E’ a lavoro la Roma che sta preparando gli obiettivi per la prossima stagione e c’è la volontà di alzare l’asticella con Gasperini alla guida. Per farlo però servirà fare dei colpi importanti per migliorare la squadra e ora ci sono delle novità in merito a quello che può essere un altro grande arrivo.

Secondo le ultime notizie, infatti, la Roma sembra vicinissima a chiudere l’operazione per il terzino brasiliano Wesley del Flamengo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e confermato anche da Sky Sport, pare che l’offerta del club giallorosso abbia convinto la società brasiliana.

E’ stata trovata in queste ore un’intesa tra Roma e Flamengo per il trasferimento di Wesley che approderà in Italia per circa 25 milioni di euro più bonus. Le parti sono in contatto costante e in queste prossime ore può arrivare il via libera definitivo.

Il Flamengo ha chiesto alla Roma che per chiudere l’operazione Wesley vuole prima trovare il sostituto e adesso è solo questione di ore. Dopo quest’ultimo tassello da sistemare arriverà l’ok per l’approdo in Italia del giocatore nelle prossime ore.