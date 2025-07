Una Big di Serie A la spunta nella corsa a Leoni: dove giocherà

Dopo un solo anno Giovanni Leoni è destinato a lasciare il Parma: una big in particolare è pronta ad accoglierlo subito

Non è un mistero che tra i talenti emergenti del calcio italiano quello di Giovanni Leoni sia stato il più seguito, il più chiacchierato degli ultimi mesi. Un anno fa il Parma metteva a segno un affare a dir poco pazzesco, dimostrando grande lungimiranza. Meno di 5 milioni nelle casse della Sampdoria e l’allora 17enne passava in maglia gialloblù a titolo definitivo.

All’epoca un club in particolare era in coda, come il Parma, avendone anche parlato con la Samp: l’Inter. Una clamorosa occasione mancata da parte dei nerazzurri che oggi più di ieri sono in fila nella speranza di convincere il 18enne romano a sposare il progetto nerazzurro. Ma non è presente solo Marotta, sempre molto attento sui giovani, per la firma del centrale azzurro.

Il Milan lo ha seguito e continua a farlo, a distanza, in attesa di potersi muovere concretamente sulle entrate in difesa. Pure la Juventus è lì che sta attenzionando il giovane centrale che piace a Tudor e rappresenterebbe una mossa di grande lungimiranza per svecchiare la retroguardia bianconera. Nelle scorse ore, a sorpresa, è venuta a galla la prossima squadra di Leoni: decisione già presa.

Leoni, ecco la big italiana in pole

La valutazione? 30 milioni, fino a 35 con i bonus. Un affare, comunque, costoso. A svelare quella che potrebbe essere la prossima destinazione di Leoni, nelle scorse ore, è stato il portale ‘Calciomercato.it‘ che attraverso un sondaggio sulla pagina ‘X’ ha chiesto ai suoi lettori quella che andrebbe considerata la migliore opzione per il giovane centrale di proprietà del Parma.

Ad avere la meglio in questo sondaggio l’Inter di Cristian Chivu che con un distacco importante ed una percentuale del 37,9% si attesa ad oggi come soluzione potenzialmente migliore per Leoni. Al secondo posto c’è invece la Juventus che ha ottenuto il 28,2% delle preferenze superando anche il Milan che al pari dell’Inter – da tempo – tallona l’ex centrale della Sampdoria. La squadra di Allegri viene preferita per il 23,4%, una soluzione evidentemente vista ‘poco’ dai tifosi e lettori del noto portale. In ultima battuta, decisamente più distaccata, c’è la possibilità che Leoni possa lasciare la Serie A per cercare fortuna altrove, all’estero.

E proprio la pista estera ha ottenuto appena il 10,5% dei voti, una soluzione che evidentemente ha convinto molto poco. Sarà, come sempre, il mercato a ‘parlare’ e a decretare quale possa essere la soluzione per il classe 2006, considerato tra i talenti più promettenti del calcio italiano. Poco meno di un mese e mezzo a disposizione e tutto, a conti fatti, è ancora aperto. Staremo a vedere come andrà a finire questa appassionante telenovela di mercato che riguarda il destino di Giovanni Leoni.