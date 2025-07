Via dall’Inter a zero, il colpo Champions è servito: finalmente l’hanno preso

Lascia l’Inter e va a giocare la Champions: super colpo a parametro zero, i tifosi non riescono a crederci

La lunga corte è finalmente terminata. Dopo una stagione intera di voci e sussurri, il calciatore ha detto sì. Lascia l’Inter a parametro zero e si trasferisce in una squadra che gioca la Champions League. Un colpo importantissimo per i tifosi, che potranno finalmente esultare per i suoi gol e le sue giocate, ma che lascia più di un rammarico ai supporter nerazzurri, che avrebbero sperato evidentemente in un epilogo differente.

Se il sogno, o più precisamente l’obiettivo, per l’Inter in questo momento è Ademola Lookman, è chiaro che non si può nascondere sotto il tappeto tutto ciò che è accaduto lo scorso anno. Le frizioni all’interno dello spogliatoio sono ancora troppo recenti per poterle dimenticare, e molti indizi fanno pensare che a lasciare la squadra nerazzurra saranno diversi giocatori prima della fine del mercato.

In attesa di dirimere le questioni più spinose, c’è però chi ha già fatto la propria scelta, e ha deciso di lasciare Milano per tuffarsi in una nuova ambiziosa avventura, con la consapevolezza di aver dato alla causa nerazzurra tutto ciò che avrebbe potuto dare, senza troppi rimpianti.

Colpo Champions per una big europea: lascia l’Inter e firma a parametro zero

Tra i giocatori che resteranno maggiormente impressi ai tifosi dell’Inter, ricordando la stagione appena conclusa, c’è sicuramente Marko Arnautovic. Purtroppo per lui, non per i gol, peraltro di ottima fattura, messi a segno in tutte le competizioni (7 in totale, non pochi considerando il minutaggio esiguo che ha potuto racimolare).

Indimenticabile rimarrà, per tutti, l’errore a porta praticamente sguarnita negli ultimi minuti di Inter-Lazio, un gol mangiato che, di fatto, ha decretato il pareggio finale e quindi la consegna dello scudetto al Napoli. Non proprio il modo migliore per accomiatarsi da una tifoseria con cui ha vissuto un rapporto fatto di alti e bassi, ma intenso.

Chiusa la parentesi nerazzurra, il centravanti austriaco è però già pronto a ripartire e, dopo essersi svincolato dall’Inter, starebbe prendendo in considerazione tutte le offerte pervenute alla sua scrivania, e una di queste avrebbe attirato maggiormente la sua attenzione.

Dopo un corteggiamento lungo per tutta la stagione, la Stella Rossa di Belgrado sarebbe infatti riuscita a convincerlo, come confermato dall’esperto di mercato Matteo Moretto. Per lui è già pronto un contratto biennale, un accordo importante che potrebbe permettergli di scendere in campo a breve anche durante i preliminari di Champions in corso di svolgimento.