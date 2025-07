Alaba lascia il Real per la Serie A: svelata la data della firma

David Alaba ha deciso di lasciare il Real Madrid per intraprendere una nuova e stimolante avventura in carriera.

Dopo 4 stagioni con la camiseta Blanca il centrale austriaco ha deciso di darsi un’ultima opportunità nel calcio che conta, complice anche un rapporto mai sbocciato con Xabi Alonso nel corso di queste prime settimane di lavoro insieme. Il tecnico spagnolo ha infatti intenzione di puntare su altri tipi di profili, sicuramente più giovani, motivo per il quale l’ex Bayer Monaco starebbe seriamente cominciando a valutare diverse opportunità in vista della prossima stagione.

Alaba in Serie A: svelato quando firmerà

Il futuro di David Alaba potrebbe a sorpresa essere in Serie A. Questa possibilità starebbe prendendo sempre più quota in queste ore, complice anche la rottura oramai definitiva tra il difensore austriaco e il Real Madrid.

In realtà i problemi sono nati con l’arrivo in panchina di Xabi Alonso, che per quanto apprezzi la leadership e l’esperienza del classe 1992, avendoci anche giocato insieme ai tempi del Bayern Monaco, non lo ritiene essere un elemento centrale del suo nuovo e primo corso da allenatore del Real Madrid. Con un Mondiale alle porte, David Alaba non ha alcuna intenzione di fare una stagione tra panchina e tribuna, motivo per il quale si sarebbe rassegnato all’idea di poter andare via. Nel corso di queste ore si è parlato di un possibile ritorno in Bundesliga dell’austriaco, che però sarebbe attratto dalla possibilità di finire a giocare in Italia.

Al momento non ci sarebbe stato ancora nessun contatto con le società di Serie A, ma la sensazione è che da qui a qualche giorno qualcosa potrebbe cominciare a muoversi, anche perché l’obiettivo del Real Madrid è quello di vendere David Alaba entro la fine di questo calciomercato estivo. A fronte di questo ogni giorno da qui alla chiusura della sessione può essere quello decisivo per la firma dell’austriaco.

Svelato dove giocherà Alaba in Italia

In uscita dal Real Madrid, David Alaba potrebbe finire a sorpresa a giocare in Serie A. Al momento il difensore austriaco non lo avrebbe cercato ancora nessuna squadra, ma è facile pensare che da qui a qualche giorno qualcosa possa cambiare.

Non è infatti da escludere che Modric possa chiamarsi al Milan il classe 1992, anche se è più facile pensare che un giocatore del genere possa tornare decisamente più utile a una Roma di turno. Alla ricerca di un rinforzo proprio per quella zona di campo, la dirigenza giallorossa potrebbe sì chiudere per Ghilardi ma pensare anche di regalare a Gasperini l’esperienza di Alaba, al fianco del quale sia il classe 2003 che tanti altri difensori presenti in rosa potrebbero crescere. Staremo a vedere.