Milan: lo ha convinto Modric, rinforzo a sorpresa per Allegri

La presenza del croato potrebbe portare i rossoneri a compiere una nuova operazione con il Real. Affare difficile, ma Tare vuole provarci

Sono giorni intensi per il calciomercato del Milan. I rossoneri sono indietro rispetto alla tabella di marcia e Tare ha preferito non andare a Singapore con la squadra proprio per chiudere alcune trattative. In questo momento le priorità sono rappresentati dagli esterni bassi. Estupinan è ormai virtualmente un calciatore di Allegri. Poi si dovrà prendere un secondo a sinistra e uno a destra con Pubill che sembra essere sfumato definitivamente.

Ma non si fermerà qui il lavoro di Tare. Secondo le informazioni di OK Diario, il Milan avrebbe messo nel mirino un calciatore del Real Madrid. La presenza di Modric, potrebbe aiutare in questa trattativa, ma per adesso si tratta di una operazione di calciomercato molto complicata. L’intenzione comunque di fare un tentativo c’è e la speranza è che si possa riuscire a trovare un accordo per accontentare Allegri.

Calciomercato Milan: lo ha chiesto Allegri, tentativo con il Real Madrid

Il rapporto fra il Milan e il Real Madrid è storicamente buono e questo potrebbe facilitare l’operazione. C’è anche da dire che il giocatore non sembrerebbe rientrare nei piani di Xabi Alonso. Il condizionale in questi casi è d’obbligo anche perché dalla Spagna arrivano pareri contrastanti. C’è chi apre alla possibilità di un trasferimento e chi, come OK Diario, conferma la volontà del club di confermare il proprio tesserato.

A prescindere da questa intenzione, il portale spagnolo parla della possibilità di rivedere Brahim Diaz con la maglia del Milan durante il calciomercato estivo. Allegri avrebbe chiesto il marocchino per rinforzare la rosa e Modric potrebbe avere un ruolo importante nell’operazione. Naturalmente molto dipenderà dalla reale volontà del Real Madrid di andare a cedere il calciatore e magari darlo proprio alla squadra rossonera.

Per adesso si tratta di una indiscrezione. Brahim Diaz conosce molto bene l’ambiente Milan visto che ci ha giocato per due stagioni e magari tornerebbe volentieri. Ma in questo momento la sua priorità è giocarsi le carte con il Real Madrid. Quindi si tratta di una operazione di calciomercato non semplice e destinata a sbloccarsi esclusivamente nella seconda parte della sessione.

Mercato Milan: Allegri vuole Brahim Diaz

Il nome richiesto da Allegri per rinforzare la rosa sarebbe quello di Brahim Diaz. Il marocchino può sicuramente dare una mano importante ai rossoneri, ma non è una operazione di calciomercato semplice.

Naturalmente il Milan farà un tentativo nella speranza di riuscire a trovare l’accordo con il Real Madrid per Brahim Diaz. E un ruolo fondamentale lo avrà la volontà del giocatore.