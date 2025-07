Milan: non solo Vlahovic, altro colpo in attacco

I rossoneri sono molto attivi sul calciomercato. Insistono per il serbo, ma potrebbero andare a chiudere un’altra operazione nel reparto offensivo

La decisione di Tare di non partire per Singapore insieme alla squadra è la conferma di come il Milan vuole accelerare sul calciomercato per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. Al momento le priorità sono rappresentate dalle fasce, ma si continua a guardare con attenzione anche all’attacco. Vlahovic è il nome in pole position in casa rossonera. Attenzione, però, alla possibilità di andare a definire un’altra operazione in quel reparto.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il Siviglia vorrebbe cedere un calciatore per mettere un po’ in ordini i conti. C’è una clausola rescissoria da 45 milioni di euro. Difficilmente il Milan sborserà una cifra simile per il rinforzo in questo calciomercato. Ma i rossoneri potrebbero decidere di andare a puntare con forza sulla volontà dell’attaccante di trasferirsi in una big. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà.

Calciomercato Milan: affare in Liga, nuovo rinforzo per Allegri

Allegri ha bisogno di calciatori che possono consentire al Milan magari di cambiare moduli durante la stagione. Il primo obiettivo per l’attacco, come spiegato in precedenza, è il nome di Vlahovic. Ma non è da escludere che si possa definire anche una seconda operazione vista ormai l’imminente partenza di Chukwueze.

Il nigeriano non rientra nei piani di Allegri e il Milan lo potrebbe sostituire con Lukebakio. Il belga non sembra destinato a restare al Siviglia e si attende l’offerta giusta per cederlo in questo calciomercato. Al momento i club arabi si sono detti disponibili a pagare 45 milioni di euro, ma l’esterno vuole restare in Europa e magari andare in una big. E i rossoneri rappresentano una grande possibilità per lo stesso calciatore vista la volontà di provare una esperienza con una grande squadra europea.

Naturalmente Lukebakio sarebbe un rinforzo importante di calciomercato anche per il Milan. Il calciatore può giocare su entrambe le fasce e ha anche la fisicità per fare la prima punta. Una duttilità che potrebbe davvero dare una mano molto importante ad Allegri in una stagione lunga come la prossima.

Mercato Milan: Lukebakio nome nuovo per l’attacco?

Il nome di Lukebakio potrebbe rappresentare una opportunità di calciomercato importante per il Milan. Il Siviglia gli ha dato il benservito e c’è la possibilità di chiudere intorno ai 25-30 milioni di euro.

Naturalmente molto dipenderà dalla cessione di Chukwueze e da come si muoverà il Milan. Ma Lukebakio resta una possibilità importante per i rossoneri.