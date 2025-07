Donnarumma, altro che Inter: lascia il PSG con destinazione a sorpresa

Gianluigi Donnarumma può salutare il PSG ma non per giocare all’Inter. Dall’estero svelano quella che è la destinazione a dir poco clamorosa.

Nell’anno che porta al Mondiale e nella speranza che l’Italia possa tornare protagonista tra le squadre partecipanti alla stessa manifestazione FIFA globale, Gigio Donnarumma potrebbe da potenziale Pallone d’Oro al PSG, sentirsi arrivato alla fine di un ciclo.

Col club della Torre Eiffel ha vinto tutto il portiere italiano che è, di fatto, tra i migliori portieri al mondo. A prescindere dal mancato trofeo vinto del Mondiale per Club, Donnarumma pare essere arrivato alla fine del suo percorso in Francia e, come fanno sapere da TMW, c’è una squadra che a sorpresa si sarebbe fatta avanti proponendo quello che di fatto è un “asso pigliatutto” per un colpo di calciomercato che passerebbe alla storia del club non solo per le cifre spese, ma per la caratura del calciatore.

Calciomercato: Donnarumma lascia il PSG, ma non per l’Inter

In caso di addio al PSG, non sarebbe per accasarsi all’Inter e a Milano, in una città che per Donnarumma fa da seconda casa dopo la sua Castellammare di Stabia.

Vive da diversi anni a Parigi, Gianluigi Donnarumma, portiere che è riuscito a mettere le mani da assoluto protagonista sulla Champions League che il calciatore italiano ha sognato dopo l’Europeo ottenuto con l’Italia, consacrandosi definitivamente come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. E c’è un club, tra i tanti attivi sul mercato, che ha intenzione di fare le cose sul serio.

Stando a ciò che riporta la stessa fonte, infatti, Donnarumma sarebbe finito clamorosamente nel mirino del Galatasaray che, dopo aver preso Victor Osimhen e con la situazione in fase di stallo su Hakan Calhanoglu, starebbe pensando al grande colpo in porta. Mollando così la pista Sommer, ma lanciandosi fortemente su Gigio Donnarumma, portiere che se dovesse finire in Turchia, rappresenterebbe per il club di Istanbul un colpo ancor più importante di quello piazzato sull’attaccante nigeriano.

Le cifre della cessione di Donnarumma

Dovesse dire addio al PSG, non lo farà per cifre enormi in verità, Gianluigi Donnarumma. Il motivo è legato alla sua condizione contrattuale, in scadenza al 30 giugno 2026. Ed è infatti il contratto che invece cambierebbe e non di poco, per Gigio Donnarumma.

Al Galatasaray basterebbero 30-40 milioni di euro per prelevare Donnarumma dal PSG, col cartellino che verrebbe pagato a tali cifre per convincere il PSG a separarsene. Ma è la pioggia di milioni, che equivale a circa 15 milioni di euro a salire di ingaggio, poco più di quelli che percepisce al club francese, che potrebbe permettere al Galatasaray di piazzare il grande colpo in porta.