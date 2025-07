Lookman soffiato, l’Inter sta chiudendo per un altro attaccante

Non arrivano notizie positive per l’Inter che sembrava convinta di poter ingaggiare Ademola Lookman in attacco, adesso è già pronta l’alternativa per vestire la maglia nerazzurra.

Ci sono delle importanti notizie che arrivano e riguardano proprio quella che potrebbe essere la mossa a sorpresa per chiudere un nuovo attaccante, perché l’Inter ha intenzione di migliorare la rosa e farlo con qualità. Negli ultimi giorni si è parlato tanto del nome di Lookman che sembrava essere l’attaccante scelto per approdare a Milano ed inserirsi in un tridente da sogno con Thuram e Lautaro Martinez.

Adesso però le cose sembrano leggermente cambiate considerando che l’Inter per Lookman potrebbe non essere più in corsa a seguito di quelle che sono state le mosse delle ultime ore.

In questo momento ci sono delle novità che arrivano proprio riguardo quella che può essere la svolta di mercato per il futuro di Lookman e con la società italiana che ha voglia di provare a fare un altro colpo in attacco se dovesse saltare l’arrivo del forte esterno nigeriano dell’Atalanta.

Calciomercato Inter: salta il colpo Lookman? La scelta del sostituto

Sono diverse le notizie che vengono fuori nelle ultime ore e che riguardano proprio quella che può essere la mossa da parte di una società di affondare il colpo per Ademola Lookman e beffare così l’Inter che dovrà trovare un nuovo giocatore su cui puntare nel caso.

Ci sono dei nuovi aggiornamenti che arrivano e riguardano proprio la possibile svolta di mercato che può riguardare l’Inter che se salta Lookman punterà tutto su Nico Gonzalez.

L’esterno argentino aveva un forte interesse in Arabia Saudita, ma è stato avvisato dal suo entourage che ora c’è l’Inter che può puntare su di lui in Italia. Ecco perché adesso Nico Gonzalez aspetta.

L’Inter vuole provare a chiudere per Lookman ma l’Atletico Madrid sembra fare passi in avanti per soffiare al club italiano l’esterno nigeriano con una super offerta. Per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport, c’è la concreta possibilità che l’Inter vada a chiudere l’acquisto di Nico Gonzalez come piano B se non si dovesse concretizzare l’arrivo del nigeriano Lookman.