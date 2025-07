Nuno Tavares in una big italiana: si chiude con lo scambio

Il portoghese della Lazio continua ad essere al centro di diverse indiscrezioni. Non è da escludere la possibilità di uno scambio. I dettagli

Il calciomercato della Lazio difficilmente decollerà nelle prossime settimane. Lo stop imposto per i problemi economici consente ai biancocelesti di fare movimenti esclusivamente in uscita. Naturalmente il club è al lavoro per provare a sbloccare la situazione in tempo così da consentire a Sarri di poter disporre magari di elementi nuovi per alzare ancora di più il livello della rosa a disposizione.

Ma l’apertura del calciomercato potrebbe portare la Lazio a privarsi di uno dei suoi gioielli. Secondo le informazioni di Chiamarsi Bomber, un club ha messo nel mirino Nuno Tavares e potrebbe magari proporre anche uno scambio. Per il momento non c’è nessuna trattativa visto il blocco dei biancocelesti. Ma resta una pista da seguire se si dovesse fare i conti con una svolta in positivo per quanto riguarda il club di Lotito.

Calciomercato: scambio per Nuno Tavares, i dettagli

La Lazio non vorrebbe mai privarsi di Nuno Tavares. Sarri ha intenzione di portarlo al centro del progetto e quindi Lotito proverà fino alla fine a trattenerlo in squadra. Ma un club sembra essere pronto a fare un tentativo e magari proporre uno scambio per piazzare un colpo importante in entrata.

Dalle ultime indiscrezioni, non sembra essere tramontata l’ipotesi di uno scambio fra Nuno Tavares e Nico Gonzalez. La Juventus starebbe ragionando sulla possibilità di utilizzare Cambiaso a destra e magari in questo calciomercato andare a prendere un calciatore importante a sinistra come il portoghese. L’argentino non rientra nei piani di Tudor e potrebbe essere la carta giusta per magari provare a convincere la Lazio a lasciar andare l’esterno. Si tratta di una pista da seguire esclusivamente se i biancocelesti potranno fare dei movimenti in entrata.

Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi. Sarri non sembra essere pienamente convinto da Nico Gonzalez e tratterebbe volentieri Nuno Tavares. Ma un tentativo la Juventus è pronta a farlo e si tratta di una pista da seguire con attenzione nel corso del calciomercato estivo.

Mercato Juventus: Nuno Tavares resta un obiettivo

Nuno Tavares resta un obiettivo di calciomercato della Juventus. Al momento una trattativa molto complicata visto che difficilmente la Lazio si priverà del proprio esterno.

Ma non è da escludere che Comolli faccia un tentativo a prescindere dall’eventuale scambio con Nico Gonzalez. Anche se al momento Tavares non sembra essere una priorità.