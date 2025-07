Tre giocatori più tanti soldi: la Juve disposta a tutto per battere l’Inter

La Juventus sfida l’Inter e tenta il tutto per tutto per mettere a segno un super colpo: pronta un’offerta da tre giocatori più soldi

Il mercato italiano è entrato finalmente nel vivo e tutte le big ormai stanno facendo sul serio, giocando a carte scoperte. Lo dimostra anche la convinzione con cui alcune delle squadre più importanti del nostro campionato si stanno sfidando per i rispettivi obiettivi di mercato.

Se l’Inter, ad esempio, deve vedersi dal Napoli per la corsa a Lookman, anche la Juventus sembrerebbe intenzionata a rovinare i piani dei nerazzurri. Il club bianconero ha messo infatti nel mirino un altro grande obiettivo di Marotta e Ausilio, e sta provando ad accelerare con un’offerta clamorosa da tre giocatori più cash.

Non è un segreto che uno dei grandi obiettivi sul mercato per i bianconeri, guidati in questo momento da Igor Tudor, è l’arrivo di un centrale difensivo forte, che sia in grado di crescere e di diventare un top player nel futuro ma che possa già essere molto utile nel presente, pronto all’uso quando chiamato in causa.

Anche perché per il momento Bremer e Cabal non sembrano ancora aver recuperato al 100%, ed è chiaro che Comolli non abbia alcuna intenzione di far cominciare il campionato a Tudor con una rosa scoperta in un reparto così delicato come quello arretrato. Da qui l’interesse per uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, un ragazzo classe 2006 rivelazione assoluta della scorsa Serie A e messo nel mirino da tempo anche dall’Inter di Cristian Chivu.

La Juventus sfida l’inter per Leoni: pronta una super offerta per convincere il Parma

Giovanni Leoni è da settimane un uomo mercato in casa Parma. I Ducali sanno bene di avere in casa quello che potrebbe trasformarsi nel nuovo grande difensore del calcio italiano nei prossimi anni e sembrerebbero non avere alcuna intenzione di liberarsene a cuor leggero.

L’Inter però continua a pressare per averlo, e starebbe lavorando da tempo per avvicinarsi alla valutazione di almeno 35 milioni di euro che ne fa la società gialloblù. Una valutazione molto alta che i nerazzurri sembrano faticare a coprire, ma che potrebbe invece essere alla portata non solo di alcuni club di Premier, ma anche della stessa Juventus.

Stando a quanto riferito da Calciomercato.it, mentre l’Inter potrebbe cercare di sbloccare l’operzione ‘sacrificando’ uno dei giovani più interessanti della propria rosa, Sebastiano Esposito, la Juventus sarebbe disposta a offrire ben tre contropartite per abbassare la parte cash della proposta.

E i profili d’interesse per il Parma, all’interno della rosa bianconera, sembrerebbero non mancare. I nomi più caldi, in tal senso, sembrerebbero essere quelli di Miretti, Adzic e Rouhi. Per il momento la chiusura resta comunque ancora lontana. Quel che è certo è che Leoni continua a essere oggetto d’interesse per le big italiane, e che nelle prossime settimane il duello a distanza tra Inter e Juventus potrebbe entrare nel vivo.