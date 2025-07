Ufficiale, ora è diventato un esubero: via libera Inter, che ritorno in Serie A

Non lo vogliono più in squadra, è diventato ufficialmente un esubero: può tornare in Serie A, l’Inter ci pensa

Tempi duri per un volto noto anche nel nostro campionato che si vede la strada completamente sbarrata da altri giocatori e viene messo sul mercato, non rientrato più nei piani della società.

Tra le squadre più attive sul mercato in Europa vi è sicuramente l’Arsenal che dopo il secondo posto in Premier League e la semifinale di Champions League raggiunta lo scoro anno vuole ripetersi e fare ancora meglio. I Gunner sono letteralmente scatenati e sono già arrivati giocatori di spessore come Zubimendi, Norgaard, Madueke e Kepa Arrizabalaga, ma il mercato dei londinesi è ben lungi dall’essere terminato.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’ufficialità di Christian Mosquera, difensore del Valencia che piaceva molto anche in Italia sia alla Juventus che all’Inter. Considerato uno dei difensori più interessanti del panorama europeo, il centrale difensivo spagnolo classe 2004 non ha potuto proprio rifiutare l’occasione di potersi unire ai Gunners, reputandolo un passo dovuto nella propria carriera per crescere come giocatore.

L’arrivo di Mosquera all’Arsenal, però, può favorire il rientro in Italia di un giocatore già cercato nel recente passato dai club nostrani e che ora è diventato un esubero, vale a dire Kiwior che potrebbe tornare in orbita Inter.

Mosquera spinge Kiwior in Serie A: può finire nel mirino dell’Inter

Per un difensore che arriva c’è un altro che parte in casa Arsenal. L’acquisto di Mosquera, unito al rientro dell’infortunato Gabriel, sbarra la strada a Kiwior che ora può tornare eccome in Serie A. Il difensore polacco ex Spezia potrebbe presto tornare nel mirino dell’Inter che è a caccia di rinforzi nel reparto arretrato per svecchiare un po’ la rosa ed i nerazzurri potrebbero puntare sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

Prima di passare all’Arsenal, dove non ha avuto lo spazio che si aspettava, Kiwior aveva mostrato di possedere le doti per diventare un giocatore importante, ma il poco minutaggio ha inciso sulla sua crescita e per questo motivo sarebbe felice di tornare in Italia. Tuttavia, l’Inter potrebbe non essere l’unico club ad essere interessato a Kiwior che in passato è stato seguito anche dalla Juventus.

I bianconeri pure hanno bisogno di rinforzi per il loro reparto difensivo visto il rientro al Chelsea di Renato Veiga e la probabile cessione di Lloyd Kelly. L’Arsenal è aperto alla cessione di Kiwior e ora va solamente capito chi tra la Vecchia Signora ed i nerazzurri farà la prima mossa per riportare il difensore polacco nel nostro campionato.