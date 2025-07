Adios Juve, se ne va a giocare con l’Atletico Madrid

Altra beffa di mercato per la Juventus: i bianconeri lo volevano a Torino, ma andrà a giocare in Liga nell’Atletico Madrid

L’arrivo a parametro zero di Jonathan David aveva fatto sognare ed entusiasmare i tifosi della Juventus che pensavano fosse l’inizio di un mercato scoppiettante, ma dopo settimane l’attaccante canadese è rimasto l’unico vero acquisto dei bianconeri.

La Vecchia Signora sta trovando parecchie difficoltà sul mercato ed anche la trattativa per portare Sancho a Torino, che sembrava fosse ormai vicina alla conclusione, sta andando per lunghe. Nonostante con il giocatore sia tutto fatto, la Juventus non ha ancora trovato un accordo con il Manchester United ed è intenzionata a mettere sul piatto un’offerta complessiva da 25 milioni di euro tra parte fissa e relativi bonus per abbattere la resistenza dei Red Devils.

Decisamente più movimentato è il mercato in uscita dove i bianconeri stanno definendo alcune cessioni come quelle di Mbangula e di Weah. Il primo è diretto verso il Werder Brema per una cifra attorno ai 10 milioni di euro più bonus, mentre il secondo è in procinto di trasferirsi in Francai al Marsiglia. Non ci sono novità, invece, riguardo la cessione di Douglas Luiz per il quale la Juventus non ha trovato ancora acquirenti disposti ad offrire almeno 30-35 milioni di euro.

In uscita nel reparto arretrato resta anche Lloyd Kelly, ma prima che l’ex Newcastle possa andare via la Juventus ha bisogno di un sostituto. Tuttavia, per i bianconeri è arrivata un’altra beffa dopo El Aynaoui visto che Renato Veiga non farà il suo ritorno a Torino, ma volerà in spagna per giocare nell’Atletico Madrid

Juventus, niente ritorno per Veiga: il difensore andrà all’Atletico Madrid

La Juventus, sebbene avesse avuto un rendimento altalenante, avrebbe voluto riportato a Torino Renato Veiga per sistemare il reparto arretrato e dare a Tudor un giocatore che ha conosciuto bene in questi ultimi mesi. Il Chelsea, però, ha sempre fatto muro continuando a chiedere tra i 25-30 milioni di euro e nel discorso si è inserito di prepotenza l’Atletico Madrid, passato subito in vantaggio ed incassando anche il sì dello stesso difensore.

Renato Veiga sarebbe voluto restare al Chelsea per affermarsi con la maglia dei Blues, ma il club londinese gli ha fatto capire che non rientra nel progetto. Il difensore portoghese ha così aperto al trasferimento e considerato i buoni rapporti tra Chelsea e Atletico Madrid potrebbe finire in Spagna con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, soldi che la Juventus non può permettersi di sborsare.

Nelle ultime ore però, onde evitare un nuovo assalto da parte dei bianconeri, l’Atletico Madrid ha intensificato i contatti con il Chelsea e con il giocatore e l’accordo totale è ormai ad un passo. Il prossimo anno, salvo clamorosi ribaltoni, Renato Veiga giocherà per i Colchoneros, mentre la Juventus dovrà virare su altri obiettivi.