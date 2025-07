Con la Juve è già al capolinea: addio per 45 milioni

Avventura alla Juventus già al capolinea: non sarà a Torino il prossimo anno, dice addio per 45 milioni di euro

Con il mercato in entrata che ha subito una battuta di arresto, la Juventus si sta dedicando con maggior intensità su quello in uscita dove conta di effettuare alcune cessioni che possano poi permettere di finanziare l’arrivo di nuovi giocatori.

Tra i giocatori che sono ad un passo dal lasciare Torino vi sono Samuel Mbangula e Timothy Weah, entrambi non rientranti più nei piani di Igor Tudor che non sa dove collocarli a livello tattico. Per quanto riguarda Mbangula è tutto fatto per la sua cessione in Germania al Werder Brema e l’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, se non addirittura ore. Il giovane esterno d’attacco classe 2004 sarà ceduto per 10 milioni di euro più altri 3 di bonus, ovvero il massimo che i bianconeri hanno potuto incassare dal suo trasferimento.

Weah, invece, volerà presto in Francia per unirsi al Marsiglia che negli ultimi giorni ha effettuato un pressing feroce per portarlo alla corte di mister Roberto De Zerbi. Le cifre ufficiali dell’operazione non sono state ancora rivelate, ma stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus incasserà tra i 12 ed i15 milioni di euro dalla sua cessione. In totale da queste due operazioni in uscita, i bianconeri incasseranno quasi 25 milioni di euro da reinvestire poi sul mercato in entrata.

Nonostante queste cessioni, però, sarà comunque complicato, per non dire impossibile per la Juventus riuscire a riportare a Torino Kolo Muani, per il quale il Paris Saint-Germain continua a chiedere 45 milioni di euro. In più, sul francese sono ora piombate altre squadre, ovvero Manchester United e Newcastle, decise a beffare i bianconeri.

Juventus, difficile il ritorno di Kolo Muani: lo vogliono Newcastle e United

Si complica ulteriormente il ritorno di Kolo Muani alla Juventus. Oltre alle alte richieste economiche del Paris Saint-Germain infatti, stando a quanto riportato da Fichajes.net, i bianconeri devono fare anche i conti con la concorrenza della Premier League ed in particolare di Manchester United e Newcastle che hanno messo nel mirino l’attaccante francese. Entrambe le squadre hanno una potenza economica decisamente superiore rispetto ai bianconeri e ciò non può che allontanare Kolo Muani da Torino.

Dopo aver speso un totale di 82 milioni per prelevare a Bryan Mbeumo dal Brentford, i Red Devils vogliono ora una punta che possa prendere il posto di un deludente Hojlund. I Magpies, invece, potrebbe cedere Isak da un momento all’altro, sperando di incassare una cifra superiore ai 70 milioni di euro ed hanno scelto Kolo Muani come suo erede.

Entrambe le formazioni non avrebbero problemi ad accontentare le richieste economiche del club parigino che non si schioda dalla valutazione di 45 milioni di euro e ciò mette i bianconeri in una posizione di svantaggio. Per questo motivo, il ritorno di Kolo Muani a Torino si sta facendo sempre più difficile, per non dire impossibile