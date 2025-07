È fatta, colpaccio Inter in attacco: nome a sorpresa

L’Inter ha appena ufficializzato un importante colpo in attacco: il nome ha sorpreso i tifosi, ha firmato fino al 2028.

L’Inter vuole mettere a segno un grande colpo in attacco. La dirigenza nerazzurra ha ormai individuato in Ademola Lookman il profilo ideale per alzare il livello del fronte offensivo e consentire a Cristian Chivu di avere tra le mani un tridente di valore assoluto con Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il club di Viale della Liberazione sta cercando la formula giusta per accontentare l’Atalanta e definire l’operazione.

Il club bergamasco continua a chiedere 50 milioni di euro per il bomber nigeriano, mentre l’offerta dell’Inter si è fermata a 40. L’impressione è che con un’offerta da 45 milioni di euro più 5 di bonus si avrà la fumata bianca tanto attesa dal popolo interista. Nel frattempo, però, l’Inter ha appena ufficializzato un altro colpo in attacco: si tratta di un nome a sorpresa che ha spiazzato i tifosi della Beneamata.

I nerazzurri hanno infatti annunciato l’acquisto di Jonas Dahlberg Strand, attaccante norvegese classe 2008 appena prelevato dal Bodo Glimt. Il contratto del giovane calciatore è stato già depositato in Lega Serie A: il trasferimento è definitivo sulla base di un triennale fino al 30 giugno 2028. Jonas Dahlberg Strand andrà a far parte della formazione Primavera di mister Benny Carbone.

Inter, colpo in attacco: ha firmato, è nerazzurro

Il 16enne aveva attirato le attenzioni di molti club europei grazie alle sue prestazioni nella seconda squadra del Bodo Glimt, che milita in Norsk Tipping-Ligaen avd. 6, vale a dire la terza divisione del calcio norvegese: sei presenze e una rete messa a segno dal ragazzo contro il Mjolner. Il giovane bomber, cresciuto proprio nelle giovanili del Bodo, si fa apprezzare per la grande qualità con la palla tra i piedi ma anche la buona velocità: un mix che ha convinto l’Inter a puntare su di lui.

L’agenzia del calciatore – la BDF Football Capital, la stessa che lo scorso anno ha curato l’arrivo di Topalovic – ha scritto sul proprio profilo Instagram che è stato proprio il giovane talento a scegliere con convinzione l’Inter come sua nuova “casa calcistica“. L’arrivo del classe 2008 evidenzia una volta di più come il club del presidente Marotta creda tantissimo nei giovani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @Bdffootballcapital (@bdffootballcapital)

L’obiettivo è proprio quello di rinforzare le proprie giovanili con i migliori talenti, con la speranza che qualcuno di loro possa un giorno far parte della prima squadra.