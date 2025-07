Firma con la Juventus il “nuovo Zambrotta”: arriva in uno scambio

L’obiettivo della Juventus in questo calciomercato è quello di allestire una squadra competitiva per il presente ma anche per il futuro.

A confermarlo anche gli ultimi movimenti registrati dalle parti della Continassa, con il direttore generale Comolli al lavoro per cercare di portare in bianconero uno dei talenti italiani più interessanti e richiesti dell’estate. Non sarà semplice riuscire in quest’obiettivo, anche perché sul giocatore c’è l’agguerrita concorrenza di club italiani ed europei, ma la Vecchia Signora avrebbe un asso nella manica pronto ad essere scoperto che le permetterebbe di spostare l’ago della bilancia a proprio favore.

Firma con la Juventus: accordo vicino

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, prossima a mettere a disposizione di Igor Tudor il quarto rinforzo di quest’estate dopo Jonathan David, Francisco Conceiçao e Joao Mario. A differenza dei tre precedenti, non stiamo parlando di uno straniero ma di uno dei talenti italiani più richiesti in circolazioni.

Sul calciatore si sarebbe mosso con una certa convinzione anche il Milan nelle scorse settimane, ma alla fine il club rossonero ha dovuto abbandonare questa pista per via delle alte richieste che erano state mosse per il calciatore. A differenza del Diavolo, però, la Juventus è convinta che ogni singolo euro che verrà spero per il cartellino del calciatore sarà ben speso, ed è per questo che starebbe approfondendo i discorsi con le parti per riuscire a trovare nell’arco già di qualche giorno la quadra definitiva.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di calciomercato, la Juventus starebbe continuando a lavorare a fari spenti per Marco Palestra, talento classe 2005 dell’Atalanta per il quale nelle scorse ore la Vecchia Signora avrebbe anche presentato un’offerta di scambio per sondare la fattibilità non solo dell’operazione in sé ma anche di questa formula.

Il “nuovo Zambrotta” alla Juventus: arriva in uno scambio

La Juventus vuole Marco Palestra, soprattutto nel momento in cui le strade con Nicolò Savona dovessero separarsi. L’italiano è il prescelto con il quale andare eventualmente a sostituire il prodotto del settore giovanile bianconero, anche se l’Atalanta sarebbe pronta ad opporsi ad una sua uscita, sempre che non venga ovviamente presentata un’offerta importante.

Per il momento contatti diretti (confermati) tra le due società non ci sarebbero stati, ma stando al collega Alfredo Pedullà la Juventus avrebbe provato un primo approccio offrendo in scambio alla Dea per Marco Palestra il cartellino di Filip Kostic più un importante conguaglio economico. Non convinti di questa soluzione, i Percassi hanno al momento rifiutato le avance della Vecchia Signora, ma non è da escludere che ci possano essere rilanci già nei prossimi giorni.