Garnacho sbarca in Serie A: c’è la svolta, chiaro indizio

Il futuro di Alejandro Garnacho sarà lontano dal Manchester United, dal momento che è fuori dai piani di Ruben Amorim. A sorpresa, però, può tornare di moda di nuovo in Serie A ed arriva una importante svolta. Chiaro indizio sulla sua prossima destinazione.

Si tratta di un calciatore che ha un potenziale davvero enorme, ma che non è ancora riuscito ad esprimere. Anche per colpa di una situazione al Manchester United a dir poco disastrosa che si trascina ormai da tanto, troppo tempo. A gennaio si è parlato con una enorme insistenza di un suo addio, con il Napoli e l’Atletico Madrid in prima fila per lui.

Alla fine, però, complice anche la volontà di Ruben Amorim ed una richiesta di 60 milioni di euro fuori mercato da parte dei Red Devils, è rimasto. Senza, però, brillare e convincere particolarmente il tecnico. Che non a caso lo ha messo in lista di sbarco.

Lui, insieme ad Antony, Malacia ed altri calciatori non sono più profili desiderati allo United e, con il Napoli che si è chiamato fuori per i costi e per aver puntato su Noa Lang, a sorpresa il futuro di Alejandro Garnacho potrebbe comunque essere in Serie A. C’è una svolta significativa da registrare da questo punto di vista, ma emerge un indizio che in maniera inevitabile accende i sogni dei tifosi, dal momento che si tratterebbe di una destinazione che lo può davvero esaltare. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Garnacho nuovo colpo in Serie A? C’è un indizio che accende i sogni

Di recente l’argentino ha rifiutato la destinazione saudita dal momento che non ha intenzione, così giovane, di lasciare il calcio che conta e di uscire dai radar dei grandi club. Da tempo si vocifera di un suo arrivo in Serie A, a testimonianza del fatto che si tratterebbe di una destinazione gradita. Calciomercato.com ha analizzato le quote dei principali bookmaker a proposito di un approdo di Alejandro Garnacho in Serie A ed in tal senso la squadra favorita da questo punto di vista è il Milan.

Il suo approdo in rossonero è offerto a 4.00, seguito a ruota dal Napoli che è quotato invece a 5.00. La terza pista, però, probabilmente è quella più suggestiva in senso assoluto, vale a dire la Roma, dal momento che con Gian Piero Gasperini potrebbe raggiungere dei livelli di rendimento davvero impressionanti. Insomma, si tratta pur sempre di un indizio di una pista plausibile ed attenzione, dunque, al mercato ed alle trattative per Garnacho.