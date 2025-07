Grealish in Serie A: blitz in città, si chiude

Il futuro dell’inglese è sempre più lontano dal Manchester City. Per lui si potrebbero aprire le porte del nostro campionato: ecco i dettagli

L’avventura di Jack Grealish con il Manchester City può considerarsi conclusa. Il giocatore inglese non rientra più nei piani di Guardiola e si sta lavorando per trovare una soluzione. Nelle scorse settimane sembrava aver preso piede l’idea di una nuova esperienza in Premier, ma nella testa del giocatore resta ancora la Serie A. L’esterno accetterebbe volentieri una esperienza nel nostro campionato e attenzione ad una novità.

Come riferito dal Corriere dello Sport, Grealish in questo momento si trova in Italia e potrebbe presto incontrare un club per fare il punto della situazione. La volontà di chiudere questa operazione di calciomercato sembra esserci da entrambe le parti, ma per adesso ci sono anche degli ostacoli da superare. La sua presenza in zona, però, potrebbe rappresentare l’occasione giusta di capire la fattibilità dell’affare.

Calciomercato: Grealish in Serie A, l’inglese si trova in Italia

La presenza di Grealish in Italia può significare tutto o niente. Ma di certo non è passata inosservata e a questo punto non è da escludere la possibilità di un incontro con un club. Siamo comunque ancora nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

La certezza in questo momento è rappresentata dal fatto che Grealish si trova in Costiera per una vacanza. Una presenza che ha portato a parlare ancora di un trasferimento al Napoli in questo calciomercato. Una ipotesi da tenere in considerazione perché i partenopei sono alla ricerca di un esterno e l’inglese piace molto a Conte. Non si tratta comunque di una operazione semplice considerato anche l’ingaggio di Jack. Se il City dovesse contribuire a pagare l’ingaggio, allora la situazione potrebbe cambiare e magari il Napoli affonderà il colpo.

Il nome di Grealish resta comunque nella lista di Manna. Il ko contro l’Arezzo ha confermato che c’è ancora tanto da lavorare e il profilo dell’inglese potrebbe essere quello giusto. Naturalmente si tratterebbe di una scommessa visto gli ultimi del giocatori, ma Conte è pronto ad accoglierlo per portare l’operazione di calciomercato ad essere quella giusta.

Mercato: il Napoli pensa a Grealish

Con Lookman sempre più vicino al trasferimento all’Inter, il nome di Grealish per il Napoli potrebbe tornare di attualità durante le prossime settimane di calciomercato.

E chissà che Manna e ADL non approfittino della vacanza in Costiera dell’inglese per magari incontrarlo e fare un piccolo punto della situazione per capire la fattibilità dell’operazione.