Guai grossi per ‘colpa’ di Dumfries: questa non ci voleva

Brutte notizie per i tifosi, arrivano grossi guai per ‘colpa’ di Dumfries: scenario incredibile, restano tutti a bocca aperta

Denzel Dumfries sta per diventare un problema. Ufficialmente non è successo ancora nulla, ma dall’olandese potrebbero dipendere molti cambiamenti, un vero e proprio domino che coinvolgerebbe non solo lui e l’Inter, ma diversi club importanti a livello internazionale. Lo conferma uno scenario clamoroso disegnato dalla stampa spagnola e che, se realizzato, lascerebbe tantissimi tifosi a bocca aperta.

Nonostante l’epilogo non proprio invidiabile della scorsa stagione, l’Inter per il momento non ha perso nessuno dei propri pezzi pregiati. Accostati a diversi club europei, i vari Calhanoglu, Thuram, Barella e Dimarco continuano a far parte del progetto nerazzurro e difficilmente a questo punto verrebbero lasciati andare a cuor leggero.

Discorso leggermente diverso per Denzel Dumfries. L’olandese attualmente non è infatti sul mercato. Tuttavia, le sirene dei grandi club del Vecchio Continente su di lui sono ancora forti, e non è detto che nelle prossime settimane non possa arrivare l’offerta giusta per far vacillare le certezze del club nerazzurro. Un’offerta che, se accettata, aprirebbe scenari clamorosi. E non solo in casa Inter, ma anche in quelli del possibile club acquirente.

Dumfries sconvolge i piani del club, ipotesi clamorosa: può succedere davvero

Può l’arrivo di un giocatore straordinario come Dumfries tenere in apprensione un’intera tifoseria? A quanto pare sì, perché proprio dal possibile arrivo dell’olandese potrebbe dipendere uno sconvolgimento tattico piuttosto importante in quella che è stata, nella stagione da poco conclusa, una delle squadre più brillanti e convincenti a livello europeo.

La formazione più interessata a Dumfries in questo momento è infatti il Barcellona di Hans Flick, alla ricerca di un terzino destro che possa far fare un salto di qualità alla rosa. ll possibile arrivo dell’olandese potrebbe però avere un effetto dirompente sulla squadra blaugrana, come riferito da uno scenario disegnato dai giornalisti di Elnacional.cat.

In caso di acquisto del terzino olandese, Jules Koundé potrebbe infatti tornare a ricoprire il ruolo di difensore centrale, zona di campo in cui sono già presenti anche Eric Garcia, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Ronald Araujo. Troppe pedine e troppo importanti per poter rimanere tutte all’interno della rosa.

A fare le spese dell’arrivo di Dumfries, in questo caso, potrebbe quindi essere proprio Araujo, che perderebbe il proprio status di intoccabile e finirebbe sul mercato, con una cessione più che probabile verso un club di Premier o al massimo verso una squadra araba.