Milan, nuovo centrale per Allegri: 30mln per il colpo dalla Premier

Il Milan sta lavorando ad un nuovo centrale da consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri ed in tal senso il costo è da 30 milioni di euro. Arriva direttamente dalla Premier e può essere un profilo di alto profilo per il toscano.

Per i rossoneri il calciomercato si è messo in salita dal momento che ci sono stati tanti intoppi che hanno frenato gli innesti che, nelle intenzioni di Tare e del club, sarebbero dovuti arrivare prima. E’ vero, da un lato, che ormai è in dirittura d’arrivo Estupinan, ma è altrettanto vero che nelle volontà del Milan c’era quella di chiudere per Archie Brown, prima della beffa targata José Mourinho e Fenerbahce. Archiviata la questione terzino sinistro, però, restano altre grane da risolvere, a partire dal fatto che la strada per Jashari si fa ogni giorno più tortuosa.

Oltre a questo tema, però, si aspetta di avere una prospettiva chiara anche per quanto riguarda la difesa ed il ruolo di centrale. Al momento, infatti, resta estremamente incerto il tema di Thiaw, in virtù del fatto che il tedesco potrebbe partire ma, ad esempio, ha rifiutato la destinazione Como. In tal senso, per il nuovo centrale da consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri arriva una svolta significativa, dal momento che a quanto pare emerge un nome nuovo per il Milan che può arrivare direttamente dalla Premier League. Nello specifico dal Chelsea.

Milan, occhi in casa Chelsea: affare da 30 milioni di euro

Il Chelsea sta cambiando ancora una volta tantissimo ed avendo una rosa lunghissima ci sono tanti esuberi che possono tornare utili in Serie A. In tal senso, il Milan a quanto pare si sta muovendo sulle tracce di un centrale proprio di Enzo Maresca che rappresenta un ritorno di fiamma. Stando a quanto raccontato da Direttagoal, infatti, il Milan, in caso di cessione di uno dei difensori centrali, può pensare a tornare all’assalto per Tosin Adarabioyo, di proprietà del Chelsea e che non ha trovato troppo spazio.

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 30 milioni di euro ed il Milan, che già in estate lo ha seguito quando era svincolato dopo la parentesi al Fulham, ci potrebbe pensare. Oltre a Thiaw, infatti, è da registrare anche l’interesse del Galatasaray per Pavlovic e per questo motivo si tratta di una pista che si potrebbe aprire nelle prossime settimane. Classe 1997, si tratta di un calciatore nel pieno della sua carriera e che può essere, anche per caratteristiche fisiche ed atletiche, perfetto per le esigenze di Massimiliano Allegri.