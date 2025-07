Roma: colpo dal Barcellona, stanno chiudendo

Svolta improvvisa in casa giallorossa con la società che, in queste ore, si è messa in contatto con il Barcellona per portare a Roma un giovane talento: ecco tutti i dettagli.

Emergono ulteriori aggiornamenti di mercato che riguardano la Roma, che vuole accontentare in tutto e per tutto Gasperini che ha chiesto rinforzi per portare avanti il suo progetto tecnico.

La società è in ritardo rispetto alla tabella di marcia che è stata prospettata al tecnico che, per questa ragione, ha chiesto al club di accelerare su alcune trattative di mercato.

E adesso Massara è a lavoro per accontentare il mister, rispettando sempre le direttive del club che ha chiesto all’area tecnica di prendere dei giovani talenti, da poter valorizzare.

Ed è proprio per questo motivo che la dirigenza ha chiesto informazioni al Barcellona per il classe 2007, che è pronto a lasciare la Spagna per trasferirsi in Italia.

Calciomercato Roma: nuovo acquisto dal Barcellona?

Importanti novità di mercato riportate dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio che ha lanciato una nuova notizia che riguarda la Roma, che sta seguendo con attenzione il talento di proprietà del Barcellona.

Massara ha manifestato interesse nei confronti del centrocampista, che la scorsa stagione si è fatto male a causa di un brutto infortunio che l’ha tenuto fermo per il resto del campionato.

Dopo il lungo stop è tornato a disposizione ed è per questo motivo che la società blaugrana è alla ricerca di una squadra che possa offrire al giocatore maggiore minutaggio.

La Roma è pronta ad approfittare dell’occasione per portare nella Capitale Marc Bernal, che è considerato un vero e proprio crack in Catalagna. Un talento da valorizzare e che in mano a Gasperini può esplodere in maniera definitiva.

Bernal alla Roma: nuovi aggiornamenti

Forte interesse per la Roma nei confronti di Marc Bernal del Barcellona. Il classe 2007, seguito con attenzione anche dal Betis Siviglia, ha conquistato l’attenzione degli scout giallorossi con Massara pronto a definire l’operazione con i blaugrana per il suo acquisto.

Di certo la società non vorrà perdere il controllo sul mediano, ecco perché bisognerà trovare un accordo anche riguarda l’eventuale diritto di recompera o una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo, che ha ancora tanto da dimostrare e che in Serie A potrebbe esplodere in maniera defintiva.

Si attende, dunque, svolta imminente per questo nuovo acquisto dei giallorossi, che sono pronti a scommettere sul giovane talento.