Si sblocca il colpo in attacco, hanno scelto Nico Gonzalez

La Juventus ha già dato il via libera alla cessione di Nico Gonzalez che ha deluso dopo il suo arrivo. L’investimento non ha fruttato come sperato e per questo che ora sarà sostituito.

Ci sono conferme maggiori che arrivano e riguardano la scelta da parte della Juventus che ha deciso di vendere Nico Gonzalez per fare cassa e prendere un nuovo esterno al suo posto (salvo sorprese sarà Sancho). Intanto, diverse sono le società che si sono interessate all’attaccante argentino che può essere considerato anche l’occasione di mercato visto il suo prezzo e le grandi qualità che sono sempre state sotto gli occhi di tutti, soprattutto in Italia.

Il problema di Nico Gonzalez in questi anni sono stati i tanti infortuni, per questo motivo che ora bisognerà capire che correrà il rischio di fare un investimento importante per un giocatore che non riesce poi a dare delle vere e proprie garanzie sotto quel punto di vista.

C’è tanta voglia anche da parte di Nico Gonzalez di provare a fare un cambio di squadra che possa essere decisivo dal punto di vista mentale per continuare a garantirgli una carriera ad alti livelli. Le prossime ore saranno quelle decisive perché potrebbe esserci un valzer di attaccanti che può coinvolgere anche l’esterno argentino che è corteggiato da più squadre.

Calciomercato Juve: via libera per la cessione di Nico Gonzalez

Ci sono delle novità in merito a questa situazione di mercato che può portare la Juventus a fare cassa per poi investire nuovamente quei soldi. Adesso ci sono conferme dall’edizione di Tuttosport in merito alla mossa da parte di una società pronta a convincere Nico Gonzalez al trasferimento.

La Juventus ha fissato il prezzo per la cessione di Nico Gonzalez: 30 milioni di euro che trattabili possono diventare anche 20-25, dipende anche da chi arriva l’offerta. Sul giocatore si è interessato in maniera concreta un club saudita, ma anche Atalanta e Inter hanno avuto dei contatti e potrebbero a sorpresa tornare sul giocatore.

Al momento però le prime scelte di Atalanta e Inter sono Chiesa e Lookman, per questo motivo che Nico Gonzalez è più orientato verso l’Arabia Saudita dove c’è il forte interesse dell’Al-Ahli, pronto ad accontentare le richieste sia della Juventus, sia del calciatore.