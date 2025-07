Sorpresa Atalanta: il sostituto di Lookman è già stato bloccato

Estro e fantasia: è questo l’identikit del calciatore che vuole l’Atalanta per sostituire Lookman. La Dea si è già mossa ed oltre a Chiesa ha già bloccato un altro talento: ecco quale.

Importanti novità di mercato relative al futuro dell’Atalanta, che sta lavorando a fari spenti per rinforzare la rosa di Ivan Juric.

Dopo l’arrivo di Sulemana, voluto fortemente dal tecnico croato, adesso l’allenatore si aspetta dei nuovi acquisti nel reparto offensivo, orfano di Retegui e probabilmente anche di Lookman che è sempre più vicino all’Inter.

Le voci su Chiesa hanno trovato conferma negli ambienti di mercato ma la vera novità riguardo l’arrivo del trequartista che può arrivare per 20-25 milioni di euro.

A fare il punto della situazione su questo affare è TuttoAtalanta che è uscita allo scoperto riguardo questa trattativa di mercato che riguarda proprio il talentuoso trequartista che è reduce da una stagione super in Turchia.

Galvanizzato da José Mourinho, al Fenerbahce ha chiuso l’anno con 13 gol e 19 assist in 55 presenze. Numero importanti che hanno premiato il polacco che adesso è uno degli obiettivi di mercato dell’Atalanta.

Calciomercato Atalanta: chi predono al posto di Lookman?

Grosse novità per il mercato dell’Atalanta, che sarà una delle regine di questa sessione estiva.

Con i soldi in cassa, la Dea può permettersi chiunque. Adesso sta riflettendo riguardo le prossime operazioni da fare con la squadra che dovrà, necessariamente, ritoccata soprattutto in attacco.

Ormai scontato l’addio di Lookman, che andrà all’Inter per circa 50 milioni di euro. Al suo posto può arrivare Chiesa che, però, non è l’unico che interessa al club.

Infatti, secondo le ultime di calciomercato, la società sta valutando anche la possibilità di ingaggiare Sebastian Szymanski, classe 1999 del Fenerbahce.

Szymanski Atalanta: l’affare si può fare?

Vecchio obiettivo di mercato anche del Napoli, adesso è la Dea che sta pensando di portare in Serie A il calciatore che può essere il prossimo acquisto dell’Atalanta che sta riflettendo sull’opportunità di prendere Sebastian Szymanski.

Le cifre in ballo sono alte, visto che il club di Istanbul lo valuta circa 20-25 milioni di euro. Una cifra, questa ritenuta alta dalla squadra nerazzurra. Per il momento il club si è spinto fino a 10 milioni, rifiutati dai turchi.

L’Atalanta resta sul pezzo ed è pronta a sferrare un nuovo attacco per prendere il calciatore, che ha tutte le qualità per fare bene in Italia. Duttile tatticamente, può svariare su tutto il fronte offensivo e all’occorrenza giocare anche a centrocampo.