Berardi, scambio in Serie A col Sassuolo: giocherà in Champions

Il calciomercato in Serie A torna a vedere Mimmo Berardi tra i protagonisti per quella che la notizia sullo scambio con una big italiana.

Il Sassuolo vorrebbe tenersi stretto il proprio capitano, con la missione che ha portato a termine lo stesso esterno italiano che, riprendendosi dal suo infortunio che lo ha tormentato nella stagione 2023/2024, ha scelto di sposare la causa Sassuolo anche in Serie B dopo la retrocessione riportando il club nel campionato di primo livello. Ma le cose, con la voglia di giocare in Champions League, potrebbero cambiare per Mimmo Berardi.

Alla prima di campionato c’è Sassuolo-Napoli e se da una parte i campioni d’Italia vogliono farsi trovare pronti e si sono già ampiamente mossi completando quasi del tutto l’organico di Conte a fine luglio, dall’altra ci sono i campioni dell’ultima Serie B che non vorranno essere da meno. E allora ecco che il Sassuolo, in uno scambio di cartellini, potrebbe arrivare al proprio esterno in cambio della “libertà” che concederà a Domenico Berardi di giocare finalmente la tanto sognata Champions League.

Calciomercato Serie A: scambio con Berardi, la notizia

La notizia riguarda sia il Sassuolo che il club di vertice, tra quelli che giocano la prossima Champions League.

Con gli emiliani, nel primissimo ciclo del progetto Squinzi, il Sassuolo riuscì a giocare in Europa League, ma senza mai spingersi oltre. I tifosi del Mapei Stadium sognano ancora tanti altri importanti traguardi, ma è difficile ipotizzare che la cavalcata arrivi con Berardi, non più giovanissimo e che ha tutte le intenzioni di provare a convincere Rino Gattuso alla convocazione in Nazionale, sperando di ottenere poi un pass per il Mondiale 2026. Per farlo, dovrà alzare l’asticella.

Un’asticella che, per Mimmo Berardi, si alzerebbe con il grande salto in un club di Champions League. Il club a portarselo a casa potrebbe essere il Napoli che, sfruttando l’interesse da parte del Sassuolo di uno dei suoi calciatori, potrebbe chiedere lo scambio proprio del cartellino di Domenico Berardi.

La formula dell’operazione col Sassuolo per arrivare a Berardi

Stando a ciò che riportano da TMW, il Sassuolo ha un forte interesse per Pasquale Mazzocchi, campione d’Italia che è nel mirino anche di Cagliari e Pisa. Per Pasquale Mazzocchi, ad oggi, la proposta è di un prestito con un riscatto a circa 3 milioni, col Napoli che lo valuta per 5 milioni di euro. Ma c’è di più tra le ipotesi.

Il Napoli cerca un esterno low cost, sul lato destro, per dare una valida soluzione a Politano, alternandolo nell’arco dell’intera stagione e per gli impegni in Champions League. Pertanto, mollando la pista Chiesa, potrebbe provare a portarsi a casa Berardi, calciatore che arriverebbe a quel punto per 20 milioni di euro, più il cartellino di Mazzocchi. Anche se il Napoli spinge per 15, più il cartellino dell’ex terzino della Salernitana.