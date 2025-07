Il Milan molla Jashari: il nuovo centrocampista dagli Stati Uniti

Muro del Bruges che, per il momento, non intende lasciar partire Jashari, che è tornato ad allenarsi con il club belga. Ecco perché il Milan ha deciso di virare su un altro centrocampista, che è stato già individuato.

Importanti novità di mercato sul futuro dei rossoneri, a lavoro per completare la squadra di Allegri per la prossima stagione. Tare, come suo solito, a fari spenti, sta cercando di prendere i profili migliori, capaci di poter fare la differenza nel Milan.

Dopo aver inseguito a lungo Jashari, adesso il club ha deciso di virare con forza su un altro calciatore che è pronto a completare la mediana insieme a Ricci e Modric. Si tratta di un prospetto interessante, pilastro della Nazionale statunitense.

E’ l’edizione odierna di Tuttosport ad anticipare le mosse del Milan che sta cercando di chiudere l’accordo per l’arrivo di un nuovo centrocampista. La priorità Jashari sembra ormai svanita, considerate le richieste del Bruges.

Il calciatore, che fino all’ultimo ha spinto per trasferirsi in rossonero, è tornato ad allenarsi con la sua società che mantiene una posizione netta e chiara per quanto riguarda la cessione del centrocampista svizzero.

La sensazione è che il Milan non farà ulteriori rilanci e che, anzi, abbia deciso di mollare la presa e puntare su un altro calciatore. L’identikit porta allo statunitense di proprietà del Bournemouth, che è pronto a vivere la sua prima esperienza in A.

Chi prende il Milan a centrocampo?

Arriva la svolta in mezzo al campo per i rossoneri, che sono pronti a definire l’arrivo di un nuovo rinforzo.

Tare vuole stringere i tempi per regalare ad Allegri un altro giocatore, capace di completare il reparto che è attualmente in emergenza. Infatti, considerata anche le partenze di Pobega e quelle probabili di Bennacer e Adli, che restano in uscita, la rosa dei centrocampisti non è più così lunga.

Ecco perché non si può più attendere a lungo Jashari, che è stato bloccato dal Bruges. La società ha deciso di virare su un altro profilo: ecco quale.

Tyler Adams Milan: nuovi aggiornamenti

Con Jashari bloccato, Tare ha deciso di puntare su Tyler Adams. L’americano, di proprietà del Bournemouth, è il preferito dei rossoneri che sono pronti a chiudere per il centrocampista che è il nome nuovo per il calciomercato del Milan.

Allegri ha necessità di un rinofrzo in mezzo al campo ed è per questa ragione che il ds non può più inseguire il Bruges che tiene alto il muro per la cessione di Jashari, che è tornato ad allenarsi anche con la sua squadra. Fra le alternative valutate dal Milan , oltre a Javi Guerra, c’è anche Tyler Adams, che ha una valutazione intorno ai 25-30 milioni di euro, in linea con gli standard rossoneri.