Prendono Vlahovic con lo scambio: la Juve è pronta ad accettare

Vlahovic è sempre più lontano dalla Juventus. I bianconeri sono pronti a salutare l’attaccante con la stesa formula con cui si sono liberati di Alberto Costa, ovvero lo scambio.

Prende sempre più corpo, infatti, la pista che porta alla cessione del bomber serbo, che ha il contratto in scadenza a giugno 2026 con i bianconeri.

Non c’è più tempo da perdere per la Juventus, che ormai ha messo in conto di dover “regalare” Vlahovic, che porterà poco o nulla nelle casse del club ma solo il risparmio di un lauto stipendio.

Intanto, nelle ultime ore, sono emersi nuovi aggionamenti riguardo l’ipotesi dello scambio che può portare a Torino un nuovo calciatore: ecco quale.

Ci sono dei nuovi retroscena di mercato che riguardano la Juventus, che nelle ultime ore ha iniziato a valutare un’altra pista relativa al futuro di Dusan Vlahovic che ormai è sempre più lontano dai bianconeri.

Scambio per Vlahovic: la Juve è pronta a chiudere

Neanche la cura Tudor ha aiutato il serbo, che ha chiuso le porte anche all’eventuale rinnovo con i bianconeri che erano pronti a prolungare chiedendo al ragazzo un piccolo sforzo ovvero quello di abbassare lo stipendio.

La risposta è stata negativa con Vlahovic che, adesso, resta sul groppone del club che ha intenzione di liberarsene in questo mercato estivo 2025.

Ci sono possibilità per cedere l’attaccante anche attraverso uno scambio che può portare alla Juventus una contropartita gradita, come successo nell’affare Alberto Costa Porto, che ha aperto le porte all’arrivo in bianconero di Joao Mario.

Ecco chi può arrivare alla Juve in cambio di Vlahovic: arriva l’indizio.

Molina Juventus e Vlahovic Atletico Madrid?

Asse di mercato caldo sulla strada Madrid-Torino. I bianconeri, infatti, dopo aver piazzato Alberto Costa, stanno ragionando sulla possibilità di prendere un nuovo esterno d’esperienza che possa completare il reparto insieme a Joao Mario, arrivato come contropartita dal Porto.

Ecco perché, come ribadito da gazzetta.it, c’è sempre viva la pista che porta alla Juventus Molina che è in uscita dall’Atletico Madrid. Ma c’è di più. Nei contatti tra le parti è probabile che possa rientrare anche il discorso relativo a Dusan Vlahovic, che resta in uscita dai bianconeri.

Non è da escludere, quindi, uno scambio che possa portare Vlahovic all’Atletico Madrid e Molina alla Juventus, con una valutazione diversa dei due cartellini. L’ipotesi resta sul tavolo di Comolli e Modesto, che preferirebbero cedere all’estero il serbo piuttosto che “regalarlo” al Milan in Serie A.