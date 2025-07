Roma, in chiusura il colpo dai campioni d’Italia: le cifre

Il calciomercato della Roma ha appena preso il suo “via” perché, dopo quanto lamentato da Gian Piero Gasperini, c’è bisogno di intervenire.

Dopo quanto realizzato con Wesley, atteso a Roma dopo il Mondiale per Club vissuto da totale protagonista, ecco che i capitolini sono pronti a scegliere altre soluzioni e una tra queste arriva dai campioni d’Italia.

Un percorso inverso rispetto al solito perché, negli ultimi cinque anni i passaggi dalla Roma al Napoli, hanno visto calciatori trionfare tra Coppa Italia e i due Scudetti. Tra questi Mario Rui, Spalletti anche, i più recenti Lukaku e Spinazzola, ma tanti e tanti altri calciatori arrivati a trionfare. Che sia il caso anche di uno dei calciatori che ha vinto lo Scudetto da protagonista e che è pronto al ritorno in Serie A?

Calciomercato, dallo Scudetto al Napoli alla Roma: si può chiudere subito

In giornata, per la Roma, sono arrivate conferme sull’operazione di calciomercato che sta mettendo in piedi Massara. Il suo club di appartenenza ha deciso di aprire e accettare l’ipotesi dell’addio.

E la Roma, in chiusura a determinate cifre, potrebbe arrivare proprio sul talento che si è legato indissolubilmente ai colori azzurri per aver scritto una pagina di storia importante per lo Scudetto arrivato dopo 33 anni dall’ultima volta.

Chissà se anche alla Roma può trovare il bis, con i giallorossi che sognano un percorso simile a quello vissuto dal Napoli. Si tratta infatti di Elmas che, negli ultimi sei mesi ha dimostrato di nuovo e in Serie A di che pasta è fatto quando ha vissuto il prestito al Torino. Alzando un po’ l’asticella e giocando in Europa League con la Roma, ecco che il ritorno in Serie A potrebbe tornare a vederlo tra i protagonisti del nostro campionato. Un colpo “alla Saelemaekers” per i capitolini, in un prestito con opzione di riscatto.

Le cifre per chiudere il colpo dalla Bundesliga: affare per la Roma

Il valore di mercato che fa il Lipsia su Elmas resta invariato: servono 20-30 milioni di euro che sono più o meno le cifre che lo stesso club della Red Bull ha chiesto al Torino per una permanenza in granata che non è arrivata. E allora la Roma, per prelevare Elmas dal Lipsia, dovrà accordarsi per un prestito con opzione di riscatto a tali cifre.

A riportare la notizia di calciomercato su Elmas alla Roma è TMW. Per il macedone, la possibilità è quella di vedere anche un riscatto obbligato a determinate condizioni. Una tra queste può essere quella della Roma in Champions League perché, con il piazzamento tra le prime quattro potrebbe scattare poi l’obbligo della permanenza di Elmas dopo il prestito alla Roma, obbligando a quel punto i capitolini a versare nelle casse del Lipsia una cifra intorno ai 30 milioni. A queste condizioni il colpo sarebbe in chiusura.