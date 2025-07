Stanno comprando Tonali: annuncio dall’Italia

Dopo appena due stagioni le strade del Newcastle e di Sandro Tonali si separeranno in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, il centrocampista italiano sarebbe finito nel mirino di una grande d’Europa, pronta a fare il possibile per rinforzarsi in mediana con i muscoli e l’intelligenza tattica dell’ex Milan. Convincere i Magpies a lasciarlo partire non sarà assolutamente semplice, ma considerato il blasone della squadra interessata Sandro Tonali starebbe spingendo in prima persona per riuscire a realizzare questo trasferimento, che gli permetterebbe non solo di compiere il definitivo salto di qualità in carriera, ma anche di avere una rivincita personale sulla vita dopo tutte le difficoltà delle ultime stagioni.

Stanno comprando Tonali: svelato dove andrà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Sandro Tonali, destinato a lasciare il Newcastle nel corso di questo calciomercato considerato l’interesse di una grande d’Europa. Tutto da confermare ovviamente, anche perché al momento non ci sarebbe stato ancora nessun approccio ufficiale per il calciatore, ma la sensazione è che da qui a qualche giorno la questione potrebbe finalmente entrare nel vivo.

Dal canto suo l’ex Milan sarebbe entusiasta di compiere questo passo significativo in carriera, anche perché lascerebbe il Newcastle per un club ancora più importante e blasonato. Sarà curioso capire i margini di questa trattativa, ma la sensazione è che le parti non avranno difficoltà a trovare un accordo, soprattutto se a spingere per questa soluzione dovesse essere proprio il ragazzo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Bernabeu Digital, dall’Italia circolerebbe una voce secondo la quale una squadra di Madrid starebbe lavorando a fari spenti per l’ingaggio di Sandro Tonali, più vicino a questo trasferimento di quanto effettivamente ci si possa immaginare. A fronte di queste indiscrezioni, dunque, potremmo dire che il futuro del centrocampista italiano potrebbe essere in Spagna.

Annuncio dall’Italia: Tonali lotterà per Champions e campionato

Alcune notizie provenienti dall’Italia lasciano credere che Sandro Tonali sarebbe finito nel mirino di una delle due squadre di Madrid. A fronte di questo sorge spontaneo domandarsi: ma di quale? Real o Atletico?

Al momento non sarebbero proprio arrivare conferme in merito, con il calciatore che non ha praticamente mai manifestato la voglia di andare via dal Newcastle, ma ricollegandoci ad alcune notizie passate potremmo credere che sia il Real Madrid la squadra interessata all’ex centrocampista del Milan. In effetti con un Camavinga in evidente flessione i Blancos hanno bisogno di un rinforzo di qualità e quantità in mezzo al campo, e chissà che questo non possa essere proprio Sandro Tonali, completamente rinato dopo la squalifica della scorsa stagione.