Svolta totale in Serie A, c’è l’annuncio: arriva Tonali

Sandro Tonali sempre più vicino a fare il suo ritorno in Serie A: arriva l’annuncio che stavano tutti aspettando

Con l’inizio della sessione estiva di mercato ormai imminente, il nome di Sandro Tonali torna ad essere accostato in maniera prepotente alla Serie A che spera di poter presto riabbracciare uno dei suoi migliori giocatori degli ultimi anni.

L’ex Milan ha lasciato un grande ricordo di sé nel campionato italiano ed anche al Newcastle si è ripetuto, divenendo uno dei leader della squadra bianconera. Fondamentale lo è diventato anche per la nazionale di Luciano Spalletti che si affiderà soprattutto a lui per tessere la tela e fare gioco nell’importantissimo match di qualificazione al prossimo Mondiale contro la Norvegia che gli azzurri non possono permettersi di perdere.

Già accostato alla Serie A nella sessione invernale, Tonali sarà un obiettivo dei top club del nostro campionato anche in quella estiva e si è parlato spesso di un possibile ritorno al Milan. Tuttavia, considerati i tanti cambiamenti che ci sono stati sia a livello tecnico che dirigenziale, appare davvero complicato pensare ad un ritorno in rossonero di Tonali che, a questo punto, si avvicina alla Juventus che non ha mai nascosto il suo interesse.

Il centrocampista piaceva molto all’ex direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli che voleva portarlo a Torino a tutti i costi, ma non è da escludere che pure senza di lui i bianconeri possano fare un tentativo.

Juventus, Tonali resta un obiettivo; l’annuncio fa sperare i tifosi

La Juventus tornerà presto alla carica per portare a Torino Sandro Tonali. Ne è sicuro il giornalista Luca Momblano, da sempre vicino e ben informato sulle vicende del mondo bianconero, che nel corso della trasmissione a tinte bianconere Juventibus in onda su Twitch ha riacceso le speranze dei tifosi che vorrebbero vederlo a Torino.

Secondo Momblano, nonostante non ci sia più Giuntoli, anche la dirigenza entrante avrebbe intenzione di puntare su Tonali: “Ho saputo che uno, almeno uno, dei grandi nomi che sono stati accostati alla Juventus nelle scorse settimane è stato preso in carico anche dalla dirigenza entrante. Il nome è quello di Sandro Tonali“ ha dichiarato certo, facendo sognare i tifosi che sperano di vedere l’accoppiata Tonali-Thuram dominare in mezzo al campo.

Prima di tentare l’affondo per Tonali, però, la Juventus deve fare chiarezza su quella che sarà la guida tecnica della squadra. Al momento in casa bianconera c’è grande incertezza in merito e ciò potrebbe essere un problema non da poco nell’ambito dell’affare Tonali. Per questo motivo, i bianconeri vogliono sbrigarsi se non vogliono essere ancora più in ritardo di quanto non lo siano già sotto tutti i punti di vista.