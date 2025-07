Svolta Simeone: niente Pisa, firma con un’altra italiana

Nuovi dettagli riguardo l’addio dal Napoli di Simeone, ecco le ultimissime sul futuro dell’argentino che è pronto a chiudere la sua esperienza in azzurri. Gli agenti sono a lavoro per farlo restare in Serie A.

Non c’è solo il Pisa, che ha mosso dei passi importanti per convincere il Cholito a firmare. Purtroppo per i toscani, non è arrivato il via libera da parte dell’argentino che non è così convinto della destinazine.

Ecco perché, nelle ultime ore, un altro club si è iscritto alla lista delle pretendenti per il calciatore che sicuramente lascerà il Napoli in questo mercato estivo 2025.

Le voci sul Pisa erano reali, con la società che era pronta a definire un doppio colpo dal Napoli che comprendeva anche Zerbin, che aveva dato il via libera all’operazione.

Purtroppo, però, da parte di Simeone non è arrivato alcun segnale incoraggiante con l’argentino che non ha sciolto le riserve riguardo la proposta del club della famiglia Corrado, pronta ad investire tanti soldi per il calciatore.

Simeone lascia Napoli: resta in Serie A

Ed è notizia di oggi l’inserimento da parte di un altro club di Serie A che è pronto a chiudere l’intesa con il Napoli e prendere l’attaccante, che può essere una valida alternativa al titolarissimo della squadra.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, pare che la società stia ragionando sulla possibilità di acquistare Simeone che rappresenta una vera e propria occasione di mercato.

Le cifre in ballo sono davvero basse, rispetto al reale valore del ragazzo che con la giusta continuità potrebbe fare la differenza in Serie A.

Ecco perché Tony D’Amico sta studiando il colpo per portare all’Atalanta Simeone come vice Scamacca.

Simeone all’Atalanta?

La Dea è alla ricerca di un nuovo bomber per sostituire Retegui. Ecco perché, con il pieno recupero di Scamacca, si cerca un profilo che possa coesistere con il bomber scuola Roma, che è pronto a tornare titolare fra le fila dei nerazzurri.

Un giocatore giusto che all’occorrenza è capace di fare la differenza. Ecco perché, secondo quanto riportato da TuttoAtalanta, nelle ultime ore è emersa la pista che porta all’arrivo di Simeone che è un acquisto low cost per la squadra nerazzurra.

Attaccante d’esperienza, è reduce da aclune stagioni importanti a Napoli con il quale ha vinto due scudetti anche se non ha mai trovato tanta continuità ed è sempre stata una riserva dei titolari, Osimhen prima e Lukaku poi.

Dopo la suggestione Pisa, che gli ha offerto un ruolo da protagonista, adesso l’Atalanta si è interessata all’attaccante che è pronto a valutare l’offerta della Dea, che può permettere al giocatore di restare ad alti livelli visto che il club sarà protagonista anche nella prossima Champions League.