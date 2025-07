Addio PSG: Donnarumma firma con una big, niente Inter

Il futuro di Gigio sembra essere sempre più lontano dai parigini. Il club francese avrebbe comunicato la volontà di abbassare l’ingaggio. E una big si inserisce

Il futuro di Donnarumma si allontana dal PSG. Secondo le ultime informazioni che arrivano dalla Francia, il club avrebbe comunicato al portiere la propria disponibilità a rinnovare il contratto, ma a cifre inferiori rispetto a quelle attuali. Una proposta che l’estremo difensore difficilmente accetterà. Ora bisognerà capire se le parti decideranno di prendersi del tempo e rischiare di arrivare in scadenza oppure si opterà per una separazione immediata.

Naturalmente molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno. E, secondo le informazioni di Don Balon, una big potrebbe nelle prossime settimane sondare il terreno per capire la fattibilità di questa operazione di calciomercato. Una pista da seguire con molta attenzione, ma non è da escludere che lo stesso club possa chiedere a Donnarumma a trasferirsi nella prossima sessione di calciomercato estiva e non subito.

Calciomercato: Donnarumma in una big, arriva subito?

La frenata nella trattativa per il rinnovo di Donnarumma allontana il portiere dal PSG. Al momento la firma sembra essere più lontana e quindi molti club possono presentare una proposta di calciomercato per andare a capire la fattibilità di questa operazione magari già sin da subito senza aspettare il 2026.

Per Donnarumma si è parlato tanto della possibilità di arrivare in Serie A, ma il Real Madrid potrebbe sbaragliare le carte e beffare le italiane (Inter su tutte). I Blancos, nonostante il rinnovo di Courtois, sembrerebbero seguire da vicino la situazione del portiere azzurro e potrebbe andare a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione nell’immediato. Non semplice visto che il calciatore potrebbe magari decidere di aspettare la fine della stagione per capire magari la possibilità di rinnovare ed eventualmente scegliere da solo la sua nuova squadra.

Per adesso comunque si è nel campo delle ipotesi. Donnarumma non ha alcuna intenzione di accelerare e, soprattutto, il PSG difficilmente si priverà del proprio portiere in questo calciomercato senza una proposta economica importante anche con il rischio di perderlo a zero.

Mercato: il Real pensa a Donnarumma

L’ultima idea del Real Madrid sarebbe quella di Donnarumma. Il portiere potrebbe non restare con il PSG visto che la trattativa per il rinnovo sembra vivere una fase di stallo.

Resta da capire se il PSG aprirà ad una cessione di Donnarumma in questo calciomercato oppure bisognerà attendere la scadenza del contratto la prossima stagione.