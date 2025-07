Inter sorpassata: Lookman ha un altro accordo in Serie A

Al momento l’unica certezza è che Ademola Lookman lascerà l’Atalanta in questo calciomercato.

Il nigeriano ritiene concluso il suo ciclo a Bergamo, ed è per questo che starebbe valutando diverse soluzioni in vista dell’anno prossimo. Fino a qualche giorno fa si pensava che fra tutte l’Inter potesse essere quella che faceva al caso suo, ma l’inserimento nelle trattative di un’altra grande di Serie A avrebbe stravolto le carte in tavola.

La società resta però fiduciosa, forte della preferenza del ragazzo, ma la sensazione è che presto dalle parti di viale Liberazione possano perdere la convinzione di avere in pugno Ademola Lookman, anche perché la partita sarebbe più aperta che mai a questo punto.

Lookman ha un altro accordo in Serie A: niente Inter

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Juventibus, l’affare Lookman-Inter avrebbe subito dei rallentamenti per colpa della Juventus, che in questi giorni ha compiuto una manovra di disturbo apprese le condizioni economiche che girano e le richieste degli agenti per il calciatore.

Stanno soffiando Lookman all’Inter

Forte di un accordo verbale con l’attaccante, l’Inter pensa di essere ancora la squadra in vantaggio nella corsa ad Ademola Lookman, ma la con i giusti incastri la Vecchia Signora potrebbe seriamente ficcare il naso nelle cose dei rivali nerazzurri. Per il momento dalle parti della Continassa si limitano ad osservare interessati l’evolversi della situazione legata al futuro dell’anglo-nigeriano, ma nel momento in cui avrà l’occasione la Juventus non si tirerà indietro, inserendosi seriamente nella corsa ad Ademola Lookman, convinta di avere i mezzi tecnici ed economici per soffiarlo non solo all’Inter ma anche al Napoli, che resta comunque in corsa, seppur più defilato.