Salta Lookman: l’Inter ha incontrato l’agente di un altro attaccante

Possibile svolta di calciomercato per l’Inter che non ha intenzione di aspettare in eterno l’Atalanta e Lookman, per questo motivo ha già fatto partire l’assalto per un altro giocatore.

Occhio a quello che quindi può accadere, perché ora può davvero cambiare tutto visto che ci sono degli aggiornamenti da dover dare che riguardano la mossa di mercato del club nerazzurro che ha avviato un nuovo progetto e vuole riscattarsi in vista del prossimo anno. In questo momento ci sono delle novità sul fronte Lookman, che non sembra più così vicino come i giorni scorsi.

Perché il giocatore vuole una nuova avventura ma l’Atalanta chiede 50 milioni di euro e non farà nessuno sconto all’Inter o altri club. Ecco che allora si fanno avanti delle nuove possibilità visto che ci sono squadre che si sono inserite e fatte avanti per il giocatore, ma Lookman ora può essere mollato dal club milanese che punta già su un nuovo attaccante.

E’ dal Manchester United che possono arrivare dei veri colpi di scena che possono interessare molto da vicino l’Inter che vuole cercare di migliorare la squadra e farlo con giocatori di alto livello. In questo momento ci sono aggiornamenti che riguardano proprio quella che può essere la svolta considerando che la trattativa per Lookman ha qualche problema più del previsto per chiudersi.

Calciomercato Inter: niente Lookman, altro arrivo dal Manchester United

Ci sono delle novità che in questo momento possono portare ad una svolta di mercato per il club nerazzurro che aveva in mente Lookman come vero e grande colpo per l’attacco, ma le cose per l’Inter non si stanno mettendo poi così bene e ora bisognerà capire come si arriverà ad una chiusura per altri giocatori.

E’ un momento chiave questo che può portare alla seria svolta per l’attacco dell’Inter perché adesso ci sono novità in merito al possibile colpo Lookman che può saltare e al suo posto secondo l’edizione di Tuttosport c’è la pista che si riapre e che porta al nome di Joshua Zirkzee.

Pare che l’Inter abbia già incontrato l’agente Gian Maria Montesano che si occupa di Zirkzee, attaccante del Manchester United che dopo un anno deludente è pronto a tornare in Italia. Può essere proprio l’attaccante olandese l’occasione e il colpo in attacco per completare il reparto con Lautaro Martinez, Thuram, Bonny e Pio Esposito.

Zirkzee è l’alternativa di Lookman per l’attacco e occhio alle prossime ore decisive.