“17 anni di carcere”, accusa di calcioscommesse: lo hanno scoperto

Il calcioscommesse rischia di portare novità clamorose: ora è stata annunciata una squalifica assurda e addirittura il carcere.

La situazione legata alle scommesse ha portato a gravi situazioni negli ultimi anni, anche per la Serie A e per alcuni calciatori italiani che hanno vissuto momenti davvero complicati, con squalifiche molto lunghe e che solo da qualche mese stanno tornando in campo.

Il calcioscommesse è ancora un argomento vivo e che rischia di compromettere la carriera e la vita di un calciatore, accusato di aver manipolato una gara del campionato.

Calcioscommesse: gravissime accuse e rischio squalifica

Il mondo del calcio sta combattendo quotidianamente contro il calcioscommesse e contro la pirateria ma spesso vengono scoperte delle cose assurde che rischiano di rovinare totalmente la serenità nel mondo calcistico.

La situazione è da tenere sotto controllo quotidianamente perché ora ci sono delle altre scoperte che possono rovinare totalmente il mondo del calcio e la vita dei calciatori, oltre che le rispettive carriere.

Secondo le ultime notizie, ora è stata fatta una scoperta gravissima su un calciatore che ora rischia il carcere.

Bruno Henrique accusato di calcioscommesse: le ultime

Un tribunale brasiliano ha deciso di accogliere una denuncia presentata dalla Procura, avviando un procedimento giudiziario nei confronti dell’attaccante del Flamengo, Bruno Henrique. Il calciatore è accusato di aver alterato l’esito di una partita del campionato brasiliano 2023 per favorire alcuni scommettitori.

Stando a quanto riferito da fonti giornalistiche brasiliane, a suo carico sono state formulate accuse penali per manipolazione di eventi sportivi, frode aggravata in concorso e tentata frode in concorso.

Le pene previste per questo tipo di reati possono arrivare addirittura fino a 17 anni di carcere. Il giudice Fernando Brandini Barbagalo del Tribunale di Giustizia di Brasilia al momento ha escluso l’accusa di frode semplice, ritenendo che le prove fornite dalla Procura non fossero sufficienti. Lo stesso giudice, poi, ha bocciato le richieste di misure cautelari, tra cui una sanzione economica pari a due milioni di reais, vale a dire circa 307mila euro.

Accuse a Bruno Henrique

Secondo la ricostruzione dell’accusa, Bruno Henrique avrebbe rivelato al fratello un’informazione riservata, cioè la sua intenzione di farsi ammonire durante la partita tra Flamengo e Santos, giocatosi il 1° novembre 2023.

Questr informazioni sarebbero poi state usate da parenti e amici per giocarsi le scommesse su siti specifici. La Procura sostiene che il calciatore abbia agito in maniera intenzionale, commettendo reati legati alla manipolazione sportiva e alle scommesse fraudolente, reati che possono portare fino a 17 anni e otto mesi di reclusione.