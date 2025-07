Milan, l’attaccante annuncia: “Voglio firmare il prima possibile”

Nelle scorse ore è arrivato un annuncio importante dall’attaccante finito nel mirino del Milan per questo calciomercato.

Il calciatore è difatti uscito allo scoperto in merito al suo futuro dichiarando di avere fretta di firmare il suo nuovo contratto. Ovviamente affinché una cosa di questa accada c’è bisogno che tutte le parti in causa si mettano d’accordo, ma la sensazione è che si sia sulla buona strada affinché questa cosa accada, anche perché l’obiettivo di tutti è quello di rispettare la volontà del calciatore. L’annuncio dell’attaccante potrebbe dunque portare le trattative alla loro fase conclusiva, con il Milan che non può fare altro che limitarsi a rimanere lì a guardare.

L’attaccante ha annunciato il suo futuro

Dopo Samuele Ricci, Luka Modric, Pietro Terracciano e Pervis Estupinan, il Milan regalerà a Max Allegri almeno altri due rinforzi in questo calciomercato, uno dei quali andrà a rinforzare e completare una volta e per tutte il reparto offensivo della formazione rossonera. Certo, in rosa c’è già Santiago Gimenez, ma c’è da dire che il messicano non è l’attaccante allegriano per eccellenza.

Per questo motivo il Milan sarebbe alla ricerca di un attaccante che possa fare al caso del suo allenatore, motivo per il quale avrebbe allestito una lista di nomi importanti che potrebbero diventare delle vere e proprie opportunità nel corso di questa sessione di calciomercato. Fra queste rientra anche una ex conoscenza della Serie A, giocatore che però si è autoescluso da questo casting uscendo allo scoperto in merito al suo futuro proprio in queste ore.

Intervistato dai colleghi di Kolner Stadt-Anzeiger Patrick Schick ha dichiarato di volere firmare il prima possibile il suo rinnovo di contratto con il Bayer Leverkusen. Questo complica e non poco le strategie del Milan, che incassato il colpo dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare l’attacco di Allegri in questo calciomercato, anche perché le intenzioni del ceco sono chiare.

Il nuovo attaccante del Milan firma per 10MLN

Patrick Schick vuole continuare la sua avventura al Bayer Leverkusen, motivo per il quale se il Milan vorrà completare l’attacco di Max Allegri in questi calciomercato, lo dovrà fare puntando su un giocatore che non sia il ceco.

Le alternative non mancano di certo, ma in rapporto qualità-prezzo l’ex Roma sarebbe stato l’ideale. Dalla parti di via Aldo Rossi dovranno dunque concentrarsi su altri profili, ma alla fine tutte le strade sembrerebbero portare a Dusan Vlahovic. Oggi La Repubblica parlava di una possibile proposta del Milan alla Juventus da circa 20 milioni di euro complessivi, ma la sensazione è che il club rossonero temporeggerà fino a quando potrà perché convinto di riuscire a strappare il serbo a prezzo di saldo, anche a soli 10 milioni. Staremo a vedere.