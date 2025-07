Milan, affare in casa PSG: scambio con Gimenez

Una nuova occasione di mercato proveniente da Parigi in vista della prossima stagione. Nuovo scambio con Gimenez: subito l’intreccio in casa Milan

Conosciamo subito i nuovi dettagli dello scambio da urlo tra Milan e Paris Saint-Germain. Un nuovo innesto di spessore internazionale per regalare a Max Allegri un giocatore di caratura internazionale: ecco la svolta decisiva.

Il Milan cercherà di accontentare Max Allegri con innesti di qualità in attacco. Una voglia immensa per intraprendere una nuova avventura in Serie A: spunta l’intreccio decisivo per ambire a grandi palcoscenici. Gimenez potrebbe essere la perfetta pedina di scambio per un nuovo affare da Parigi. Scopriamo i nuovi dettagli per la futura operazione di calciomercato: può vestire la maglia del Milan a partire dai prossimi giorni grazie allo scambio con il PSG.

Calciomercato Milan, nuova occasione da Parigi: arriva grazie all’addio di Gimenez

Una nuova idea di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. Il Milan vorrebbe subito accelerare in vista della prossima stagione: ecco la novità assoluta per un nuovo intreccio da Parigi per il nuovo attaccante rossonero.

Come svelato dall’edizione de La Repubblica, come alternativa a Vlahovic il Milan vorrebbe chiudere per il colpo in casa PSG Kolo Muani. La trattativa resta complicata, ma a sorpresa potrebbe essere inserito il centravanti messicano Gimenez come pedina di scambio con il PSG per rendere accessibile il prezzo del francese.

Un colpo di scena incredibile come annunciato pochi minuti fa. La dirigenza rossonera è al lavoro per chiudere subito per nuovi innesti di qualità da regalare subito all’allenatore livornese. Kolo Muani sarebbe perfetto per l’idea di gioco dell’allenatore livornese: contropiedista perfetto per mettere in difficoltà le retroguardie avversarie.

L’attaccante francese potrebbe restare così in Serie A dopo l’avventura per sei mesi in prestito alla Juventus. Il club bianconero non l’ha riscattato pensando all’ingaggio a zero di Jonathan David: ora il francese è voglioso di una nuova esperienza in Italia. Saranno ore calde per mettere a segno nuovi affari suggestivi in casa rossonera: Kolo Muani resta uno dei profili più interessanti per rinforzare il reparto offensivo di Max Allegri.

Ormai ci siamo per una nuova soluzione immediata per investire sul fronte calciomercato. Il Milan vorrebbe così regalare subito il nuovo attaccante sacrificando anche il messicano Gimenez: la novità dell’ultim’ora in casa rossonera per la nuova stagione ormai alle porte.