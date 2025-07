Salta il rinnovo: lo sostituiscono con Kessié, annuncio dell’agente

Il recente annuncio dell’agente sul rinnovo del suo assistito ha suggerito alla società a muoversi di conseguenza.

Non c’è tempo da perdere, anche perché da un momento all’altro la situazione potrebbe ribaltarsi facendo restare l’allenatore senza un calciatore importante in una posizione di campo altrettanto decisiva. Per questo motivo la dirigenza avrebbe cominciato a lavorare per il ritorno in Serie A di Franck Yannick Kessié, giocatore in uscita dall’Al-Ahli che grazie alla sua esperienza potrebbe tornare a fare senza troppi problema la differenza in Italia.

Salta il rinnovo del centrocampista: l’annuncio

Non arrivano buone notizie in merito all’importante rinnovo sul quale la dirigenza stava lavorando da settimane. Si pensava che le parti fossero vicine a raggiungere un accordo, ma invece così non è.

C’è ancora parecchia distanza tra domanda e offerta, e questo potrebbe allungare ancora di più i tempi con le parti che rischiano di tirare la corda al punto di spezzarla. Ovviamente l’ottimo rapporto che le lega potrebbe giocare un ruolo fondamentale in queste trattative, ma la sensazione è che più si va avanti e più le strade del calciatore e del club possano separarsi già nel corso di questo calciomercato dopo diversi anni. Questo starebbe portando la dirigenza a muoversi di conseguenza per evitare di restare con un pungo di mosche in mano, anche se la speranza è che alla fine si possa andare a dama e regalare ad allenatore e tifosi una firma tanto attesa.

Intervistato dai colleghi di Sky Sport, l’agente di Rolando Mandragora Stefano Antonelli ha smentito le voci che vedono il suo assistito ad un passo dal rinnovo con la Fiorentina. In più il procuratore ci ha tenuto a precisare che il calciatore gode della stima non solo della società Viola ma anche di altre squadre, scatenando la “gelosia” di Rocco Commisso che presto potrebbe studiare la strategia migliore per affondare il colpo decisivo su Franck Kessié.

Il sostituto è Kessié

Le strade di Rolando Mandragora e della Fiorentina potrebbero separarsi già nel corso di questo calciomercato, soprattutto se il rinnovo del centrocampista italiano dovesse tardare ancora. Qualora questo scenario dovesse concretizzarsi la dirigenza Viola avrebbe già l’alternativa sulla quale andare a puntare per sostituire l’ex Torino e Udinese, fra le altre.

Stiamo parlando di Franck Kessié, il cui arrivo fino a qualche giorno fa non sembrava strettamente legato al futuro di Mandragora. Alla fine così è, con la Viola che affonderà il colpo decisivo sull’ivoriano nel momento in cui avrà la certezza che l’italiano non rinnoverà. Le probabilità di vedere l’ex Milan a Firenze l’anno prossimo sono alte, ma c’è da (ab)battere non solo la concorrenza della Juventus ma anche il muro legato allo stipendio del calciatore, che in Arabia Saudita guadagna la bellezza di 15 milioni di euro a stagione. Staremo a vedere.