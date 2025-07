Calciomercato, svolta per Kessie in Serie A: cosa c’è di vero

Franck Kessie non vede l’ora di essere ancora protagonista nel campionato italiano. Un nuovo intreccio di calciomercato in Serie A: ecco la verità sull’ex Milan

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare così alla nuova occasione da cogliere al volo. Il profilo di Franck Kessie è sempre molto ambito in campo internazionale: spunta la nuova idea in Serie A oltre alla destinazione Fiorentina.

Un momento decisivo per ritornare subito protagonista nel campionato italiano. Franck Kessie è voglioso di una nuova sfida in Serie A dopo l’avventura in Arabia: l’ex centrocampista del Milan è finito nel mirino di una big italiana. Non c’è soltanto la Fiorentina targata Stefano Pioli: ecco la novità decisiva. Le big italiane continuano a lavorare attivamente sul fronte calciomercato monitorando attentamente ogni dettaglio sui colpi per il futuro. Una nuova idea di calciomercato per l’ivoriano: l’ex centrocampista rossonero potrebbe così vestire nuovamente una maglia presitiosa in Serie A.

Calciomercato, novità per Kessie: svolta in Serie A

Come svelato da Tuttosport, Franck Kessie è finito ancora nel mirino della Juventus che è alla ricerca di un valido centrocampista da affidare a Tudor. L’intoppo è rappresentato dal suo ingaggio da circa 14 milioni dell’Al-Ahli: sulle sue tracce c’è anche la Fiorentina visto il suo legame affettivo con Stefano Pioli ai tempi del Milan.

La Juventus è sempre molto attiva per ingaggiare profili interessanti in vista della prossima stagione. Il club bianconero cercherà così di ambire a grandi palcoscenici per tornare a dare filo da torcere alle big Napoli ed Inter. Una svolta decisiva per puntare in alto con il ritorno in Serie A di Kessie: l’ivoriano ha intenzione di tornare protagonista in Serie A.

L’ivoriano ha scritto pagine importanti con la casacca del Milan trionfando anche con lo Scudetto: ora il dg bianconero Comolli proverà ad avere la meglio anticipando la concorrenza per l’ivoriano. Saranno ore decisive per una nuova destinazione in Serie A: ecco la mossa a sorpresa. Saranno ore intense per arrivare fino in fondo con il possibile ritorno immediato di Kessie.

La Juventus cercherà così di convincerlo sul ritocco dell’ingaggio: ora è pronto a dire addio in Arabia Saudita per iniziare un nuovo percorso avvincente. Una nuova svolta decisiva per anticipare così la Fiorentina: Kessie è sempre più vicino al ritorno in Italia firmando con una big.