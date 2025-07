Beto torna in Serie A, lo compra una big: giocherà in Champions

L’avventura tutt’altro che fortunata di Beto in Premier League potrebbe giungere ai titoli di coda in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante portoghese sarebbe finito nel mirino di una grande di Serie A, alla ricerca di un innesto di qualità ed esperienza con il quale andare a rinforzare e completare il reparto offensivo della squadra in vista della prossima stagione, dove oltre al campionato ci sarà da lottare anche in Champions League.

Tanti profili sarebbero stati valutati in questi giorni, ma alla fine la scelta sarebbe ricaduta proprio sull’ex Udinese Beto, la soluzione migliore in rapporto di qualità-prezzo.

Beto torna in Serie A: giocherà la Champions

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Beto, prossimo a tornare in Serie A dopo le ultime, deludenti, stagioni in Premier League con la maglia dell’Everton. Arrivato in quel di Liverpool nell’agosto del 2023 come una sorta di salvatore della patria, il lusitano non è mai riuscito ad esprimere al meglio le sue qualità, totalizzando appena 15 gol e 2 assist in 71 presenze in tutte le competizioni con la maglia dei Toffees.

La realtà è che nonostante i 25 milioni di spesi Beto non è mai stato un titolare dell’Everton, ed è per questo che a meno di un anno dal prossimo Mondiale l’attaccante vorrebbe giocarsi le sue chances di convocazione trovandosi una nuova squadra che possa metterlo al centro del progetto tecnico. Questa soluzione il classe 1998 potrebbe a sorpresa trovarla in Serie A, visto che sarebbe finito nel mirino di una grande del campionato italiano, alla ricerca di un rinforzo proprio per quella zona di campo dopo l’importante cessione messa a segno quest’estate.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di calciomercato, per sostituire Mateo Retegui l’Atalanta avrebbe messo gli occhi proprio su Beto, giocatore la cui candidatura avrebbe preso quota negli ultimi giorni anche per via della sua esperienza passata in Serie A.

Comprano Beto per 22MLN dall’Everton

Beto potrebbe diventare il nuovo attaccante dell’Atalanta in questo calciomercato. Dopo la cessione di Mateo Retegui la Dea sarebbe alla ricerca di un innesto per quella zona di campo, e fra i tanti profili sondati quello del portoghese sembrerebbe il prescelto.

Ovviamente è prematuro parlare di affare fatto, anche perché non ci sarebbero ancora stati dei contatti diretti fra le parti, ma la sensazione è che già nei prossimi giorni qualcosa potrebbe cominciare a muoversi, anche perché a 22 milioni di euro Beto è un vero e proprio affare. Allo stesso tempo, però, l’Atalanta starebbe valutando anche altri profili, come ad esempio Tolu Arokodare, seguito anche dal Milan, ma la sensazione è che oramai dalle parti di Zingonia abbiano già scelto su chi puntare.