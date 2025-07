Insigne torna in Serie A: l’agente ha svelato dove giocherà

Lorenzo Insigne è sempre più vicino al ritorno in Serie A dopo l’esperienza tutt’altro che esaltante a Toronto.

Rescisso il contratto con la franchigia di MLS, l’ex Napoli si sarebbe subito messo alla ricerca di una nuova sistemazione mettendo in cima alla lista delle sue priorità l’Italia. E alla fine la sua volontà verrà esaudita, anche perché il recente annuncio del suo agente conferma il fatto che Lorenzo Insigne possa tornare a fare la differenza in Serie A nella prossima stagione.

Ovviamente l’impatto non sarà subito di quelli importante, anche perché due anni negli States si faranno sentire, soprattutto a livello fisico, ma la voglia di tornare a splendere potrebbe fare la differenza.

Insigne torna in Serie A: giocherà in una big

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Lorenzo Insigne, sempre più vicino al ritorno in Serie A dopo le ultime stagioni in MLS con la maglia del Toronto. L’ex Napoli non ha mai nascosto la sua voglia di tornare in Italia, ed adesso che si sta verificando questa cosa non vede l’ora di mettersi nuovamente in gioco per riconquistare la maglia della Nazionale.

Le parti sono in contatto da oramai diverse settimane, ma per il momento non avrebbero ancora raggiunto un accordo. Ovviamente sono previsti colloqui anche nei prossimi giorni, ma la sensazione è che su richiesta del calciatore stesso presto si troverà una soluzione che possa accontentare tutti. Il primo a volerlo è non solo Insigne, ma anche il suo agente, che in una recente intervista ha svelato praticamente tutto.

Intercettato dai microfoni dei colleghi di Stile TV, infatti, Andrea D’Amico ha svelato che nella prossima stagione Lorenzo Insigne potrebbe vestire la maglia della Lazio. Il fantasista napoletano è una richiesta esplicita di Maurizio Sarri, allenatore che stravede per lui e con il quale il classe 1991 ha vissuto la migliore stagione in carriera nel 2017/2018.

Svelato quando Insigne firmerà

Lorenzo Insigne è destinato a vestire la maglia della Lazio nella prossima stagione. Maurizio Sarri stravede per il fantasista italiano, che firmando con la società biancoceleste avrebbe non solo l’opportunità di giocare in una grande club, ma anche di tornare a sentirsi importante per riconquistare la maglia della Nazionale.

Nel corso di queste settimane sono state sondate anche altre soluzioni, ma la sensazione è che alla fine il futuro di Insigne sia nella capitale. A fronte di questo, e delle dichiarazioni di Andrea D’Amico, sorge spontaneo domandarsi: quand’è che l’ex Napoli firmerà con la Lazio? Ai microfoni di Stile TV il suo agente ha svelato che la società biancoceleste dovrà prima risolvere la questione relativa ai giocatori in scadenza di contratto per ingaggiare il classe 1991, anche se a detta di D’Amico Insigne alla Lazio potrebbe risolversi anche prima del previsto.