Milan, operazione in chiusura: Ibrahimovic l’ha convinto a firmare

Il Milan è prossimo a definire l’acquisto del quinto rinforzo dell’estate grazie all’incredibile intermediazione di Zlatan Ibrahimovic.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Senior Advisor di RedBird è sceso in campo in prima persona nelle trattative convincendo non solo il calciatore a entrare a far parte della grande famiglia rossonera, ma anche riducendo all’osso una distanza che sembrava incolmabile fra i due club. Lo svedese altro non ha fatto che i toccare i tasti giusti riuscendo a portare questa trattative alla sua fase conclusiva.

Da precisa che l’accordo tra i due club manca ancora, ma la sensazione è che dopo una manovra del genere non ci vorrà ancora molto tempo prima della fumata bianca.

Operazione in chiusura grazie a Zlatan Ibrahimovic

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, prossimo a regalare a Max Allegri il quinto rinforzo di quest’estate dopo Samuele Ricci, Luka Modric, Pietro Terracciano e Pervis Estupinan.

Senza togliere nulla agli altri, l’hype che si è creato attorno a quest’operazione non ha eguali, anche perché stiamo parlando di uno dei giocatori più forti al mondo che avrebbe deciso di sposare la causa rossonera grazie anche, e soprattutto, al lavoro dietro le quinte di Zlatan Ibrahimovic. Al Senior Advisor di RedBird è bastato fare un giro di chiamate per convincere il ragazzo a firmare per il Milan, da sempre la sua destinazione preferita nel momento in cui si è reso conto di cambiare aria.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Louis Girardi sui propri canali social, Dusan Vlahovic è sempre più vicino a vestire rossonero a partire dalla prossima stagione. Nelle prossime ore sono infatti previsti nuovi contatti tra Zlatan Ibrahimovic e il suo entourage per studiare la strategia migliore per strapparlo alla Juventus in questo calciomercato.

Svelate le cifre dell’operazione: Milan scatenato

Dopo le cessioni degli ultimi giorni il calciomercato del Milan è ufficialmente decollato. Nell’arco di questa settimana la dirigenza rossonera potrebbe mettere a segno addirittura una tripla operazione in entrata completando il processo di miglioria della formazione di Max Allegri. Uno di questi tre colpi potrebbe essere Dusan Vlahovic, da sempre il candidato numero uno alla maglia numero 9 del Diavolo nella prossima stagione.

Ci sarà da lavorare e convincere la Juventus, che non ha intenzione di svendere il giocatore, ma che ci sta a fare Zlatan Ibrahimovic se non per questo? Scrive il collega Girardi che nelle prossime ore il Senior Advisor di RedBird si sentirà con l’entourage del serbo prima di sferrare un primo attacco alla Vecchia Signora, che potrebbe prevedere un’offerta iniziale da 10 milioni di euro per il cartellino del classe 2000. A questa cifra Comolli non lascerà partire, ma la sensazione è che Milan e Juventus possano incontrarsi a metà strada, raggiungendo un accordo intorno ai 15, massimo 18 milioni di euro. Staremo a vedere.